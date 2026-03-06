Incendios regionales podrían afectar la calidad del aire en Bogotá: ¿cuál es el sector más afectado?

La Secretaría de Ambiente de Bogotá ha emitido una alerta por los incendios forestales que se han registrado en distintas regiones de Colombia y Suramérica, debido a que por estos eventos se podría ver afectada la calidad del aire en la capital del país.

Solo durante los primeros cinco días de este mes, se han registrado más de 32.000 incendios en Venezuela y Brasil. Asimismo, hay reportes en Orinoquía y Amazonía colombiana. Por esa razón, la entidad monitorea la calidad del aire en Bogotá a través de su red de estaciones.

“Monitoreamos de manera continua los niveles de contaminación del aire, hacemos seguimiento a las emisiones de industrias y otras actividades productivas, y realizamos operativos de control a vehículos, para proteger la salud de los ciudadanos”, afirmó la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto.

Preocupación por la calidad del aire en Mochuelo

Hay preocupación por la mala calidad del aire en Mochuelo, zona rural de Bogotá, durante las últimas semanas. En ese sentido, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró alerta.

Sin embargo, la Secretaría Distrital de Ambiente aclaró que el 92% del territorio del Mochuelo en Ciudad Bolívar está bajo competencia de la CAR, mientras que el Distrito ejerce control ambiental en el 8% restante, correspondiente principalmente al área urbana.

En las mediciones de la calidad del aire registradas en los últimos meses en ese 8% del Mochuelo, han mostrado niveles entre bajos y moderados de contaminación del aire, sin registros recientes de rangos regulares, altos ni peligrosos de mala calidad del aire.

Se acerca un pico respiratorio en Bogotá

De manera paralela a esta alerta que ha emitido la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Salud de Bogotá advirtió que en las próximas semanas habrá un pico respiratorio en la capital del país.

Por este motivo, el Distrito también mantendrá un seguimiento permanente a la calidad del aire. Las infecciones respiratorias afectan con mayor frecuencia a niños, personas adultas mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo.

Algunas recomendaciones que ha dado la Secretaría de Salud son: actualizar el esquema de vacunación; usar tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios; lavarse las manos frecuentemente y reducir la actividad física al aire libre en menores de cinco años, personas mayores de 60 años, gestantes y personas con enfermedades como EPOC, asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.

“La Secretaría Distrital de Salud reitera la importancia de acudir de inmediato a los servicios de salud ante signos de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente o de difícil control, dolor en el pecho, decaimiento excesivo o alteraciones de conciencia”, indicó la entidad a través de un comunicado publicado durante los últimos días.