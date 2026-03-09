“Mi objetivo es llegar a liderar la Cámara”: representante electa María Fernanda Carrascal
La candidata que ocupó el primer lugar en la lista del Pacto Histórico en la Cámara por Bogotá habló sobre el proyecto progresista en el próximo Congreso.
“Mi objetivo es llegar a liderar la Cámara”: representante electa María Fernanda Carrascal
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista COMPLETA:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio