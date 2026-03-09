Él es Daniel Felipe Briceño, candidato más votado a Cámara Representantes: Edad, biografía y partido

Él es Daniel Felipe Briceño, candidato más votado a Cámara de Representantes: Edad, biografía y partido. X @Danielbricen

Aunque las elecciones legislativas 2026 tuvieron resultados favorables para el Pacto Histórico, el Centro Democrático logró posicionarse como la segunda fuerza política del país y tendrá una representación equiparable a la del progresismo en el próximo Congreso de la República.

A su vez, mientras que varias figuras de opinión relacionadas con el ‘antipetrismo’ se ‘quemaron’ en medio del proceso electoral, otros, como el exconcejal Daniel Briceño, siguen cimentando su posición como fenómeno político en la renovación de la derecha colombiana.

Así las cosas, el activista e influencer, reconocido por las cientos de denuncias por corrupción sobre el Gobierno de Gustavo Petro, pasará a la Cámara de Representantes como la mayor votación entre las listas con voto preferente. De los 686.512 votos del Centro Democrático a la Cámara en Bogotá, 262.104 (9,21%) fueron para Briceño, quien fue además el más votado entre todos los congresistas.

¿Quién es el representante electo Daniel Briceño?

Por segunda vez, Daniel Briceño logra la votación más alta del Centro Democrático en unas elecciones; ya lo había hecho en 2023 cuando se convirtió en concejal de Bogotá.

El abogado bogotano de 32 años, egresado de la Universidad Externado y mágister en Análisis Político y Electoral, sentó unas bases consistentes de su trabajo político justamente desde el cabildo de la capital del país.

Briceño contó que en el Concejo de Bogotá estuvo nueve años, dado que se desempeñaba como asesor antes de resultar electo. Asimismo, parte de su reconocimiento en la opinión pública lo construyó en redes sociales, sobre todo en X (antes Twitter), que sirvió de plataforma para cerca de 600 denuncias sobre malversaciones en el Gobierno de Gustavo Petro.

¿Cómo ha sido la carrera política de Daniel Briceño?

Antes de vincularse con el Centro Democrático, donde asegura llegó por invitación directa de su líder natural, Álvaro Uribe Vélez, su carrera política estaba ligada estrechamente con el cristianismo.

Daniel Felipe Briceño Montes es nieto de Samuel Briceño, un reconocido pastor de la Iglesia Cuadrangular, así como varios integrantes de su familia, entre tíos y primos, quienes también hacen parte de esta congregación.

De la misma manera, según reportan varios medios, su llegada a la corporación se dio de la mano del concejal cristiano Emel Rojas Castillo de Colombia Justa Libres, integrando su equipo de trabajo.

Pese a este vínculo, Briceño Montes ha asegurado en varias ocasiones que se opone a quienes hacen proselitismo político “desde el púlpito”, enfocándose en los votantes que reconocen su trabajo de control político.

¿De qué trata el proyecto político de Daniel Briceño?

Desde un nuevo escaño, Daniel Briceño, con una votación histórica, tiene la oportunidad de continuar con su ejercicio político que le ha llevado a desmenuzar la contratación estatal a través del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública).

Este instrumento, según le dijo a la periodista María Isabel Rueda, fue clave para construir su proyecto. “Yo digo que fue la combinación entre el Secop y redes sociales, literalmente”, señaló. Briceño asegura que incluso tiene un curso gratuito en el que ha formado a más de 5.000 ciudadanos en vigilancia a la contratación pública en el SECOP.

La austeridad es el otro punto cardinal de su propuesta, tangible en apuestas desde el Concejo como la Política Pública de Austeridad que pone límites a la contratación y sus debates en contra del impuesto de alumbrado público de Bogotá.