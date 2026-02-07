Piden a la Registraduría que el Pacto no pueda modificar listas a la Cámara y salgan del tarjetón

El abogado y exregistrador para lo electoral, Nicolás Farfán, envió una solicitud formal al registrador nacional, Hernán Penagos para que no permita la inscripción individual de las listas del Pacto Histórico y la Colombia Humana, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocara la lista presentada por ambos partidos en coalición para la Cámara en Cundinamarca, Atlántico, Bogotá, Valle del Cauca y otros.

En el documento, Farfán asegura que, tras la revocatoria del CNE, no es jurídicamente posible que los candidatos intenten reinscribirse por separado.

Asegura, no solo que la decisión de revocar la lista del CNE es definitiva, sino que si se les permite inscribirse por aparte esto violaría el acuerdo de voluntades, según el cual la lista debe tener el orden por votación obtenido en la consulta de octubre del 2025.

“El sujeto inscriptor debe ser el mismo que realizó la consulta y debe respetar integralmente los resultados de dicho mecanismo democrático”, señaló Farfán.

Según dijo, permitir inscripciones individuales “alteraría el carácter vinculante de la consulta y desnaturalizaría una institución constitucional diseñada para ordenar la competencia electoral”.

Así pues, si la Registraduría accede a lo que pide Farfán, los candidatos, cuyos avales fueron revocados, serán excluidos definitivamente del tarjetón.