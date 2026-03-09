Los tres guerrilleros abatidos en Buenaventura pertenecían a disidencias de Iván Mordisco: Armada

Armada confirma que los tres guerrilleros abatidos en Buenaventura pertenecían a las disidencias de “Iván Mordisco”

Las autoridades confirmaron que los tres presuntos guerrilleros abatidos durante operaciones militares en zona rural de Buenaventura, Valle, pertenecían al frente “Jaime Martínez” de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco.

De acuerdo con la Fuerza Naval del Pacífico, los combates se registraron en el corregimiento de Bajo Calima, donde tropas de la Armada Nacional, en coordinación con unidades de la DIJIN, adelantaban una operación contra integrantes de la columna móvil “Wilson González”, autodenominados “Fuerzas Especiales” de esa estructura ilegal.

Durante el enfrentamiento fueron dados de baja tres presuntos integrantes del grupo armado ilegal. En medio de los combates también resultó herido un infante de marina, quien fue atendido de manera oportuna y actualmente se encuentra fuera de peligro, según el reporte militar.

Las autoridades señalaron que esta estructura criminal ha estado involucrada en varios ataques contra la Fuerza Pública en la zona del Bajo Calima, incluido el asesinato de un infante de marina profesional en agosto de 2025, perpetrado mediante el uso de drones acondicionados con explosivos.

Además, se les atribuyen hostigamientos y acciones con artefactos explosivos contra unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 21, así como actividades de intimidación y presión contra la población civil en esta región del Pacífico colombiano.

Según información de inteligencia, la presencia de este grupo armado también estaría relacionada con la disputa por corredores estratégicos utilizados para el tráfico de estupefacientes entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó, lo que ha generado temor y afectaciones a las comunidades del sector.

Durante la operación militar fueron incautados cinco fusiles, un tubo cañón de ametralladora, más de 3.000 cartuchos de diferentes calibres, granadas, artefactos explosivos improvisados y equipos de comunicación, material que quedó a disposición de las autoridades competentes.

La Armada de Colombia aseguró que continuará con el desarrollo de operaciones militares sostenidas en el Pacífico colombiano para contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades.