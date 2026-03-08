Frustran ataques con drones en Jamundí y explosivos en Dagua

La estructura Jacobo Arenas, al mando de Iván Mordisco, habría perpetrado en las últimas horas varias acciones armadas en el suroccidente del país, las cuales fueron frustradas por la Fuerza Pública.

Los ataques se registraron en el departamento del Valle del Cauca, en los municipios de Dagua y Jamundí, así como en distintos puntos de Cauca y Nariño, donde las tropas del Ejército sostuvieron enfrentamientos con integrantes de estructuras armadas ilegales.

Estos hechos se presentan en medio del Plan Democracia 2026, dispositivo de seguridad desplegado para garantizar las elecciones de este 8 de marzo.

Ataques con drones contra tropas en Jamundí

En desarrollo de estas operaciones, tropas de la Tercera División del Ejército sostuvieron varios enfrentamientos con grupos armados que intentaban obstaculizar el avance de las unidades militares, especialmente en el Valle del Cauca, donde se busca garantizar la seguridad de los puestos de votación en el corregimiento de Ampudia, municipio de Jamundí.

El brigadier general Javier Hernando Africano López, comandante de la Tercera División, informó que la Fuerza Pública logró mantener el control en la zona rural de Jamundí, pese a los ataques con drones.

“Una situación especial con las tropas que están en desarrollo de operaciones en el corregimiento de Ampudia del municipio de Jamundí Valle del Cauca, donde las tropas que están en esta área son atacadas con drones y granadas con las que intentan asesinar a nuestros hombres y afectar a la población civil. Los dos pelotones que se encuentran en esa área de operaciones sobre el sector de Ampudia, siguen en profundidad para poder llegar a los sitios que corresponden y garantizar las elecciones el día 8 de marzo”, dijo el comandante de la Tercera División.

Explosivos fueron desactivados en la vía Cali – Buenaventura

Otro de los hechos se registró en la vía que comunica Cali con Buenaventura, a la altura del municipio de Dagua.

Según explicó el general Africano López, soldados del Grupo Liviano de Caballería N.º 8, en coordinación con la Policía Nacional, localizaron dos cilindros cargados con explosivos.

Los artefactos fueron destruidos de manera controlada por personal especializado, evitando que fueran utilizados para afectar la movilidad y la infraestructura vial del departamento.

Combates en varios municipios del Cauca

Las operaciones también se extendieron al departamento del Cauca, donde se registraron enfrentamientos en varios municipios.

Uno de los casos ocurrió en el municipio de Buenos Aires, en la vereda San Francisco, donde tropas del Ejército sostuvieron combates con integrantes de la estructura Jaime Martínez, organización que el mes pasado afectó dos torres de energía en esa zona.

Igualmente, en el municipio de Miranda, en la vereda Caraqueña, se presentaron combates con integrantes de la estructura Dagoberto Ramos.

A estos hechos se suma otro enfrentamiento en el municipio de El Tambo, en la vereda Azucena, donde tropas de la Vigésima Novena Brigada sostuvieron intensos combates contra integrantes de la estructura Carlos Patiño, quienes también utilizaron drones cargados con explosivos para intentar forzar la retirada de los soldados.

Asimismo, se registraron combates en la vereda San Francisco, en el municipio de Santander de Quilichao.

Combates también se registraron en Nariño

Finalmente, se reportó otro enfrentamiento en el departamento de Nariño, en la vereda Guabal, del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé.

En este lugar, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 2 sostuvieron combates con integrantes de la estructura 30 Jonnier Toro Arenas.