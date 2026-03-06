Armada de Colombia despliega dispositivo de seguridad electoral en el Caribe colombiano

El normal desarrollo de los procesos electores legislativos y presidenciales en el Caribe colombiano es uno de los principales retos de la Armada de Colombia. En ese sentido, a través de la Fuerza Naval del Caribe se ha consolido y fortalecido un completo dispositivo y despliegue operacional que permita este domingo 08 de marzo generar las condiciones mínimas de seguridad para crear un ambiente de confianza, estabilidad y presencia efectiva en los departamentos de Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bolívar, Córdoba, y Sucre, en estrecha conjuntez con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinación con la Policía Nacional.

De esta manera son cerca de 4.300 Marinos e Infantes de Marina que están desplegados en 238 puestos de votación en zonas rurales e insulares de estos cuatro departamentos al servicio de la protección de este proceso democrático, en estricto cumplimiento de la Constitución Política y la normatividad electoral vigente, orientando todas sus capacidades a la preservación del orden público, la protección de los derechos fundamentales y el normal desarrollo de la jornada democrática, para que los más de 281 mil posibles votantes puedan ejercer su derecho de manera libre y segura.

Adicionalmente, se mantiene el tradicional esquema de seguridad con unidades navales y de Infantería de Marina en los escenarios marítimos, terrestres y fluviales en los nueve departamentos en los cuales la Fuerza Naval del Caribe tiene jurisdicción.

La articulación interinstitucional entre las diferentes instituciones del Estado presentes en esta región del país ha permitido integrar capacidades diferenciales, anticipar riesgos de manera oportuna, garantizar los procesos logísticos y fortalecer los mecanismos de protección en el marco del orden constitucional.

La Armada Nacional a través de la Fuerza Naval del Caribe mantendrá el alistamiento logístico y el planeamiento operacional; así como la adopción de medidas especiales de seguridad que contribuyan a que los habitantes del Caribe colombiano puedan ejercer su derecho democrático libremente, acompañando al país en un momento decisivo, los comicios electores, pilar fundamental de nuestro Estado social de derecho.

Continuaremos trabajando con firme compromiso para brindar condiciones mínimas de seguridad electoral, proteger a los ciudadanos y preservar la legitimidad del proceso democrático.