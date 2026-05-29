Pacientes de Nueva EPS en Buga se quedan sin atención en hospital San José

La crisis que atraviesa el sistema de salud en el Valle del Cauca sumó un nuevo episodio luego de que la Fundación San José de Buga anunciara la suspensión total de los servicios para los pacientes de la Nueva EPS.

La decisión, que afecta a cerca de 90 mil usuarios del centro y norte del Valle del Cauca, obedece a la millonaria cartera que mantiene entidad promotora de salud con el hospital, la cual, según la institución, supera los 52 mil millones de pesos.

“Los últimos 3 meses la situación fue más crítica, solamente nos han reconocido el 26% de lo radicado. Esto nos llevó a una situación en este momento ya crítica, nos amenaza la la operación, la continuidad de la prestación de servicios de la entidad al resto de la población, por esta razón nos vimos en la obligación de tomar esa decisión”, detalló Luis Guillermo Franco, gerente de la Fundación San José de Buga.

A pesar de que los afiliados de Nueva EPS ya no podrán acceder a consultas, procedimientos y demás servicios programados, la institución informó que continuará prestando la atención inicial de urgencias.

Frente a la situación, la Alcaldía de Buga solicitó la intervención inmediata del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva EPS y los demás organismos competentes para adoptar medidas de contingencia que permitan garantizar la continuidad de la atención a los pacientes afectados.

La Administración además señaló que la situación se suma a una serie de dificultades que ha venido reportando durante los últimos ocho meses, como las limitaciones en la atención de la ESE Hospital Divino Niño, los problemas en la entrega de medicamentos y las demoras en el acceso a servicios especializados para los afiliados de Nueva EPS.