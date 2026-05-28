Capturada mujer por el asesinato a cuchillo de su compañero sentimental en Yumbo, Valle

Las autoridades confirmaron la captura de Diana Martínez, de 33 años, señalada de asesinar a su compañero sentimental en hechos ocurridos en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Rodríguez, de 55 años, quien sufrió una herida con arma blanca en el tórax. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Según la información preliminar, la pareja se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes cuando se presentó una discusión que terminó en una riña.

“la mujer tomó un arma blanca, tipo cuchillo, y le propinó una herida. Luego fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía”, señala el reporte entregado por las autoridades.

Los hechos ocurrieron en la carrera 18C con calle 8B, en Yumbo. Parte de lo sucedido quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa a la mujer gritando y desesperada mientras el hombre permanece herido sobre un andén