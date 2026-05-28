Valle femenino de voleibol disputará la semifinal del Clasificatorio a Juegos Nacionales 2027

La Selección Valle femenina de voleibol continúa consolidándose como una de las grandes favoritas en el I Torneo Clasificatorio a los Juegos Nacionales 2027, que se disputa en Bucaramanga, Santander.

El equipo vallecaucano avanzó a las semifinales del certamen luego de una campaña perfecta en la fase eliminatoria, donde terminó como el mejor primero de todos los grupos tras conseguir tres victorias consecutivas y sin ceder un solo set.

Valle debutó con triunfo 3-0 sobre Magdalena, con parciales de 25-11, 25-10 y 25-9. Posteriormente superó también por 3-0 a Cesar con marcadores de 25-8, 25-10 y 25-12, y cerró la ronda inicial con otra contundente victoria ante Quindío por 25-4, 25-9 y 25-9.

Gracias a esos resultados, el seleccionado departamental terminó líder del Grupo B y avanzó como el mejor equipo de toda la fase clasificatoria entre los cuatro grupos participantes.

En los cuartos de final, Valle volvió a imponerse ante Quindío y aseguró su presencia en las semifinales del campeonato, instancia en la que enfrentará este jueves a Caldas desde las 8:00 de la noche. En la otra llave se medirán Antioquia y Bolívar.

La nómina de la Selección Valle femenina está conformada por Karen Tatiana Rentería Moreno, Ana Sofía Delgado Valencia, Natalia Torres Hinestroza, Nicoll Dayana Torres Tegue, Sofía Vélez Mosquera, Nathalia Borrero Acosta, Betsy Alejandra Angulo Caicedo, Laura Vanessa Grajales Pascua, Ana Karina Olaya Gamboa, Valeryn Vanessa Carabalí de la Cruz, Katherin Melissa Ramírez Reyes, Yeiley Valentina Mina Cuesta, Sara Sofía Dávalos García y Leslye Dayana Andrade Viafara.

El torneo entrega tres cupos directos a los Juegos Nacionales de Sucre y Córdoba 2027, teniendo en cuenta que Córdoba ya tiene asegurada su clasificación por ser sede de las justas.