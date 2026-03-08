Tres presuntos guerrilleros muertos y un infante herido tras combates en Buenaventura, Valle

Tres presuntos integrantes de una disidencia de las Farc murieron y un infante de marina resultó herido en medio de fuertes combates registrados en zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, los enfrentamientos se dieron durante una operación conjunta entre la Fuerza Naval del Pacífico, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana contra la compañía Wilson González, perteneciente a la disidencia ‘Jaime Martínez’.

Los hechos ocurrieron en el sector de Bajo Calima, donde las tropas adelantan operaciones militares y de control territorial. El infante de marina herido presenta lesiones leves y recibe atención médica.

El secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, aseguró que el operativo continúa en la zona mientras las autoridades mantienen medidas para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

“Se desarrolla una operación que continúa a esta hora en la zona. Las autoridades están garantizando el pleno desarrollo de esa jornada electoral y desde Cali y Buga se está haciendo vigilancia a través de los puestos de mando unificado”, señaló el funcionario.

Las autoridades confirmaron, además, que estos combates no afectaron la jornada electoral.

A propósito de las elecciones, en el departamento fueron desplegados 12 mil uniformados de la Policía y las Fuerzas Militares, quienes están encargados de custodiar los puestos de votación y reforzar la seguridad en diferentes municipios del Valle del Cauca.

Desde Cali y Buga se instalaron los Puestos de Mando Unificado (PMU) para coordinar el seguimiento a la situación de orden público y responder ante cualquier eventualidad durante la jornada.