En los barrios Miraflores y Colseguros de Cali, desmantelan una armería clandestina

Según las autoridades, estas armas llegan al país en la modalidad de Courier o más conocido como envíos urgentes o tráfico postal, ocultas en su mayoría en electrodomésticos, herramientas, equipos electrónicos e incluso juguetes.

En los barrios Miraflores y Colseguros se desmanteló una armería clandestina, en donde se adelantó la incautación de armamento, componentes de fusil, equipos de comunicación y la captura de una persona presuntamente vinculada a estas actividades ilícitas.

Durante la diligencia adelantada en el barrio Miraflores, las autoridades hallaron un fusil tipo M-16 de fabricación estadounidense, aproximadamente 150 partes y componentes para fusil, entre ellos culatas, resortes y mecanismos de disparo, así como 34 proveedores para este tipo de armamento y dos equipos de comunicación. Al interior del inmueble, también fueron encontrados tornos y maquinaria industrial especializada para la adecuación y modificación ilegal de armas.

En una segunda acción judicial en el barrio Colseguros, fue capturado en flagrancia un hombre de 28 años por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Se le incautó una pistola, dos proveedores con su respectiva munición y cuatro dispositivos celulares. Presuntamente, estaría vinculado de manera directa con la armería ilegal identificada en el primer allanamiento.

Según las autoridades, estas armas llegan al país en la modalidad de Courier o más conocido como envíos urgentes o tráfico postal, ocultas en su mayoría en electrodomésticos, herramientas, equipos electrónicos e incluso juguetes.

Contrario a lo que se piensa, estas armas son divididas en diferentes paquetes y una vez en el lugar de destino son reensambladas y comercializadas en el mercado ilegal.

Se ha evidenciado que los actores criminales contactan a personas en situación de vulnerabilidad económica y les ofrecen pequeñas sumas de dinero a cambio de recibir las encomiendas exponiéndolas a procesos penales por tráfico de armas.