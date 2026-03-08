Capturan en el Tolima a alias La Jota hermano de mayor confianza de alias ´Iván Mordisco´

Tolima

En un operativo adelantado por parte de la Policía en el norte del Tolima se logró la captura de en el municipio de Falan, Tolima, de alias ‘La Jota’, hermano de mayor confianza de alias ‘Iván Mordisco’.

Según informó en su cuenta de X el general, William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, el detenido deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.

Alias ‘La Jota’ sería el responsable de coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz, y estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026.

Además, presuntamente se encargaba del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal que lidera alias ´Iván Mordisco´.

Finalmente, el general, William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional dijo que “Quien atenta contra la vida de un colombiano, atenta contra todo el país. Seguiremos trabajando con firmeza para que estos crímenes no queden en la impunidad”.