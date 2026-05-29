Segunda eliminación del América en este semestre, segundo fracaso. Adiós a la Sudamericana

América de Cali consumó este jueves su eliminación de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar 0-0 frente a Macará de Ecuador en el estadio Pascual Guerrero, resultado que lo relegó a la tercera posición del Grupo A, sumando así su segundo fracaso en el semestre, tras su eliminación también en liga colombiana.

El conjunto escarlata dependía de sí mismo para avanzar de ronda. Una victoria lo clasificaba directamente a los octavos de final, pero terminó firmando una de sus presentaciones más flojas del semestre, luego de la victoria 2-0 de Tigre sobre Alianza Atlético en Argentina.

El equipo dirigido por David González arrancó el partido con intensidad y antes del primer minuto tuvo la opción más clara de toda la primera mitad, cuando Marcos Mina quedó mano a mano frente al arquero Rodrigo Rodríguez, pero no logró definir.

Después de esa acción, América perdió claridad ofensiva y Macará comenzó a controlar el ritmo del compromiso. José Luis Cazares avisó con dos remates de media distancia y Franco Posse también estuvo cerca para el equipo ecuatoriano, que terminó dejando mejores sensaciones en ataque durante el primer tiempo.

La reacción americana llegó en el inicio de la segunda mitad con la jugada que más cerca estuvo del gol. Al minuto 52, Darwin Machís recibió dentro del área, eludió a un rival y sacó un remate que se estrelló contra el palo izquierdo. El rebote le quedó a Tomás Ángel, quien remató de primera desde fuera del área, pero el balón volvió a pegar en el travesaño.

Sin embargo, la ilusión duró poco. Macará volvió a acomodarse en el partido y también generó peligro. Incluso José Klinger llegó a marcar tras un rebote de Jorge Soto Fernandes, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego.

La presión comenzó a trasladarse desde las tribunas hacia la cancha mientras desde Argentina llegaban las noticias de los goles de Tigre, resultado que obligaba al América a ganar para no quedar eliminado.

El ingreso de Yeison Guzmán en los minutos finales no cambió el panorama ofensivo de un equipo que volvió a mostrar poca claridad en ataque, nerviosismo y escasas ideas para romper la defensa ecuatoriana. Macará, en cambio, manejó el cierre del compromiso sin mayores sobresaltos e incluso estuvo cerca de ganarlo en un contragolpe en la última jugada.

La noche también dejó otra preocupación para los escarlatas con la lesión de Mateo Castillo, quien regresaba tras varias semanas de ausencia y tuvo que abandonar el partido en el primer tiempo.

Con el empate, América terminó tercero del Grupo A con 9 puntos y diferencia de gol de +1. Macará avanzó directamente a los octavos de final con 10 unidades, mientras que Tigre clasificó al repechaje con 9 puntos y mejor diferencia de gol (+3). Alianza Atlético cerró último con apenas dos puntos.

Tras la eliminación, David González reconoció el mal momento deportivo del equipo y dejó abierta la posibilidad de una salida del club.

“Hay que sentarnos con las directivas, escuchar qué piensan ellos y también expresar lo que pienso yo. El nombre de este equipo hay que mantenerlo muy en alto y esta vez no lo hicimos”, afirmó el técnico antioqueño en rueda de prensa.

La eliminación internacional profundiza la crisis deportiva del América, que en las últimas semanas también quedó fuera de la pelea en el torneo local y volvió a fallar en un momento decisivo frente a su afición.