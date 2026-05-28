El cuerpo de Marcela Gómez Sepúlveda, desaparecida en Cali, fue hallado al interior de un costal

La mujer había sido vista por última vez el pasado 21 de mayo. Su cuerpo fue encontrado el lunes 25.

La persona hallada dentro de un costal en el separador de la calle 70, a la altura del barrio La Rivera, al nororiente de Cali, fue identificada como Marcela Gómez Sepúlveda.

La mujer había sido vista por última vez el pasado 21 de mayo.

La Personería Distrital de Cali expresó su más enérgico rechazo y profunda consternación por el asesinato de la joven.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad, rigor y total transparencia las investigaciones necesarias que permitan esclarecer las circunstancias de este crimen, identificar y judicializar a los responsables, garantizando verdad, justicia y reparación”, hizo el personero Gerardo Mendoza.

Agrego que la violencia contra las mujeres no puede ser normalizada ni tolerada.

“Como Ministerio Público, continuaremos vigilantes para que este caso no quede en la impunidad y para que se brinden todas las garantías a las víctimas y sus familias”.