Tres estadounidenses inadmitidos en Medellín por explotación: uno confesó que “solo venía por sexo”

Medellín

Tres ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, por presuntas intenciones de realizar turismo con fines de explotación sexual en Medellín.

Tras las entrevistas de control migratorio, revisión de equipaje y verificación de información mediante mecanismos de cooperación internacional, presentaron inconsistencias, hallaron condones, juguetes sexuales y otros objetos identificados como señales de riesgo asociadas a posibles actividades de explotación sexual.

Uno de los casos recientes ocurrió el 25 de febrero en el aeropuerto, cuando a un ciudadano estadounidense procedente de Miami se le negó el ingreso tras manifestar abiertamente que su propósito del viaje era “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”, además de tener una actitud grosera e irrespetuosa con los agentes de Migración Colombia.

Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, indicó que las decisiones de inadmisión se adoptan en el marco de la ley y con base en entrevistas, revisión de equipaje y cooperación internacional. “No vamos a permitir que Medellín ni otras ciudades sean escenario de turismo con fines de explotación sexual, y por esto reforzamos los controles para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Lucha contra la explotación sexual

Migración Colombia informó que algunos viajeros han intentado ingresar al país por diferentes ciudades con destino final Medellín, en una nueva modalidad para evadir controles. En 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros en todo el país por posibles actividades relacionadas con este fenómeno: 45 catalogados como ofensores sexuales y 65 reseñados por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch.

De acuerdo con la entidad, en lo corrido de 2026 ya son 11 los extranjeros a quienes se les ha negado el ingreso al país en el Aeropuerto Internacional José María Córdova por estar relacionados con este fenómeno. A nivel nacional, la cifra asciende a 21 inadmisiones por turismo con fines de explotación sexual, de las cuales más de la mitad se han registrado en Antioquia.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles migratorios en Antioquia para prevenir este tipo de conductas y salvaguardar a la población más vulnerable.