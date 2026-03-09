Cornare instalará cámaras trampa por denuncia de puma en zona rural de La Unión, Antioquia

La Unión, Antioquia

Se realizó un reporte de avistamiento de un felino en la vereda El Guarango, ubicada en zona rural del municipio de La Unión.

De acuerdo con habitantes del sector, el puma habría atacado a animales domésticos de la comunidad, específicamente a terneros.

Intervención oficial

Funcionarios de la Corporación ambiental Cornare se desplazaron hasta la vereda donde se realizó el avistamiento para atender la queja. Durante la visita técnica, el equipo de profesionales inició un protocolo de ahuyentamiento de animales silvestres y entregó recomendaciones de protección de animales domésticos.

“Desde Cornare brindamos las recomendaciones adecuadas que se encuentran en el protocolo de ahuyentamiento, las cuales consisten en colocar los animales domésticos en zonas cercanas a las casas, en corrales y en lugares seguros, sobre todo aquellos que son más vulnerables; en este caso, animales recién nacidos o que se encuentran enfermos”, informó Alejandra Páramo, médica veterinaria de Cornare.

Del mismo modo, la entidad instalará una cámara trampa en el área donde se registró el avistamiento, con el fin de monitorear la presencia del individuo y confirmar si continúa transitando por este sector del municipio.

Responsabilidad en la difusión de información

En redes sociales circuló el video del avistamiento; sin embargo, la fotografía adjunta al material no era correspondiente a las huellas del animal.

Por lo cual Cornare hace un llamado a la responsabilidad en la difusión de información en casos similares, ya que la desinformación puede generar temor en las comunidades y desencadenar reacciones negativas contra la fauna silvestre.

Jurisdicción Cornare

En la jurisdicción de Cornare se registra la presencia de seis especies de felinos silvestres: puma, jaguar, ocelote, margay, tigrillo lanudo y jaguarundí. Por esto, la invitación es a conocer las medidas preventivas, como por ejemplo mantener gallineros y corrales reforzados; evitar dejar restos de comida en patios o zonas abiertas; y acercar a la vivienda los animales más vulnerables, como terneros, potros o hembras preñadas.

En caso de avistar un felino silvestre, se recomienda mantener la calma, conservar una distancia prudente y evitar cualquier intento de agresión, persecución, captura o alimentación del animal. Asimismo, usar herramientas no letales como pitos, cencerros, sonajeros, luces, radios encendidos durante la noche o elementos con olores fuertes que permitan disuadir la presencia del felino sin afectarlo.