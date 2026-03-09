Hay que reconocerlo, es un triunfo pírrico: Roy Barreras por victoria en consulta Frente por la Vida

Este lunes, 9 de marzo, habló en los micrófonos de 6AMW, con Julio Sánchez Cristo, el candidato presidencial Roy Barreras, quien se refirió a su reciente victoria en la consulta Frente por la Vida este domingo durante la jornada de las elecciones legislativas.

“Un triunfo pírrico”

Roy Barreras aseguró en su primera intervención que “hay que reconocer que esto es lo que en la historia se llama un triunfo pírrico, el del rey del Epiro, que ganó la batalla, pero finalmente perdió”.

Lo anterior debido a que los votos recibidos, y que le valieron la victoria sobre Daniel Quintero y otros candidatos más, no alcanzaron el número que el mismo Barreras y su campaña tenían, de alguna forma, proyectados.

Y agregó: “Yo he planteado que Colombia merece un gobierno tranquilo, sin extremos, que avance hacia el progresismo, pero que no genere miedo, que no genere una fractura de la sociedad. Porque está claro que el dilema de un país dividido existe todavía, no se resolvió ayer”.

Y es que para Roy “las consultas tenían la virtud de ser una especie de vacuna contra ese radicalismo, en la medida en que si hubiese ocurrido lo de hace cuatro años, cuando cerca de 12 millones de colombianos votaron en las consultas, los resultados habrían permitido que se construyera con claridad una alternativa distinta a ese radicalismo”.

“La campaña empieza hoy”

Sin embargo, subrayó que “el dilema de hace una semana sigue vivo hoy, es decir, hoy sigue siendo cierto que lo más probable es que Colombia tenga que decidir entre la opción uribista y la opción del senador Iván Cepeda”.

A pesar de esa perspectiva, reveló que desde su lado la campaña “empieza hoy. vamos a intentarlo. La campaña empieza hoy al mediodía”.

Nuevas críticas al presidente Gustavo Petro

Por otro lado, Roy Barreras se pronunció nuevamente sobre el accionar del presidente Gustavo Petro y lanzó nuevas críticas.

“Por supuesto, la estrategia del presidente de fortalecer el Pacto funcionó, sin ninguna duda, y la estrategia de descalificar o boicotear la votación en la consulta también funcionó. Es decir, yo creo que fue un error estratégico del presidente lo que yo lo advertí: prefirió que se fortaleciera esa especie de derecha light, de derecha que parece una derecha menos agresiva, que permitir una alternativa progresista de centro izquierda. Yo creo que fue un error”.

Las votaciones de la Gran Consulta por Colombia

Finalmente, el ahora candidato presidencial se refirió a los números de votos que arrojó la Gran Consulta por Colombia, que ganó Paloma Valencia, respondiendo afirmativamente a si creía que esa votación haría que ese sector entre a jugar seriamente en la primera vuelta presidencial.

“Sí, eso me parece. Y también con franqueza le digo lo siguiente. A mí eso me alegra por una razón, porque está claro que la aparición con fuerza en la Gran Consulta de un resultado en cerca de 5 millones de votos, debilita al candidato más agresivo y violento que es el señor de la Espriella, es decir, yo creo que Paloma Valencia, un poco como el fenómeno de Iván Duque en su momento, aparece como una opción de derecha aparentemente, y quiero subrayarlo, más tranquila”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

