“Yo te amo, pero debes decidir entre abrir el espectro político o seguir a Uribe”: Oviedo a Paloma

Juan Daniel Oviedo, quien fue exdirector del DANE, reveló detalles del almuerzo que tuvo con la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, en el que planteó un dilema político sobre el rumbo del partido y su relación con el expresidente Álvaro Uribe.

Oviedo afirmó que en un almuerzo le habló con franqueza a la senadora sobre el futuro político del partido y la estrategia electoral.

Según relató, le dijo directamente que su proyecto político debía definir si el Centro Democrático buscará abrirse a otros sectores del espectro político o mantenerse alineado con la base uribista tradicional.

“Yo le dije a Paloma hermosa yo a ti te amo, pero esto no se trata del amor que tengamos tú y yo, se trata de que somos candidatos’“. Juan Daniel Oviedo sobre mensaje de Valencia a expresidente Uribe.

Para Oviedo, la decisión no es personal sino política, pues considera que el partido debe pensar en qué estrategia le permitiría ser competitivo en una elección presidencial.

La disputa por la segunda vuelta presidencial

El exdirector del DANE también habló sobre el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales y aseguró que uno de los cupos para la segunda vuelta ya estaría prácticamente definido.

En su análisis, el escenario electoral se configurará entre diferentes corrientes políticas que buscarán posicionarse como alternativa frente al actual gobierno del presidente Gustavo Petro.

Oviedo planteó que el reto para los sectores de oposición será ofrecer una opción distinta tanto al populismo de izquierda como a posturas que puedan interpretarse como un “populismo de derecha”.

