¿Cuánto paga el Estado a los candidatos presidenciales en las elecciones? Este es el valor por voto

Colombia vivirá, un año más, su jornada electoral en donde, durante el 2026, se definirá quién va a administrar el país y, además, quién lo legislará desde el Congreso de la República.

Lea también: Inicia la inscripción de candidatos a las elecciones presidenciales de 2026

Así, pues, se trata de dos elecciones que tendrá Colombia en 2026: las primeras son las de la Cámara de Representantes y el Senado, en donde se escogerán a los congresistas que harán parte del periodo legislativo de 2026 a 2030.

Las segundas elecciones son las presidenciales, en donde los colombianos escogerán al presidente 42 de Colombia y, además, su respectiva fórmula vicepresidencial.

Pese a que solo habrá un candidato ganador para la presidencia, el resto de los participantes en las consultas no se quedarán con las manos vacías, puesto que, el Estado realizará un pago por cada voto que consigan.

¿Qué es la reposición de votos?

El sistema de reposición de gastos por votos válidos es un método para que los partidos y movimientos políticos reciban financiación estatal para hacer frente a sus campañas electorales.

No obstante, este método de financiación se hará efectivo siempre y cuando se cumpla con lo establecido por la ley.

De acuerdo con la ley estatutaria 1475 de 2011, “el Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral”.

¿Cuánto es el valor de cada voto?

El pasado 23 de enero el Consejo Nacional Electoral publicó un comunicado en el que especificó el valor de la reposición por voto valido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con la entidad electoral el monto por votos será de $8.287.

Le puede interesar: “Sí va a haber elecciones en Colombia”: Procurador Gregorio Eljach

Haciendo una comparación con las elecciones presidenciales del 2022; si alguno de los candidatos obtiene los 11’291.986 de votos obtenidos por el entonces candidato Gustavo Petro, en la segunda vuelta, para este 2026 el Estado desembolsará $93.576.687.982.

Ampliar

¿Quiénes tienen derecho a la reposición de gastos por votos válidos?

Según explica la ley 1475 de 2011, los partidos y movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos tendrán derecho a la financiación estatal siempre que tengan un porcentaje mínimo de votación.

Para alcaldías y gobernaciones los candidatos deberán obtener como mínimo el 4% de total de los votos válidos.

En el caso de las elecciones presidenciales el beneficio se aplicará si el candidato logra el umbral electoral, es decir, como mínimo 3% del total de los votos válidos.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: