Todas las mesas de votación tienen asegurada la seguridad: comandante de la Policía de Bogotá

A pocas horas de finalizar la primera jornada electoral en Colombia, el General Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, dio un parte de tranquilidad de cómo avanza la jornada en la capital.

¿Cómo ha transcurrido la jornada electoral?

“Al momento todo transcurre sin novedad especial, los 1.083 puestos de votación con sus 17.900 mesas transcurren sin novedad, no se ha presentado alteración al orden público. Todo el material electoral fue destinado y llegó a los puntos de votación sin novedad, en el momento pues no tenemos ninguna alteración”, confirmó el General.

¿Denuncias electorales?

El General afirmó que se han generado más de 15 comparendos. También se ha incautado materia electoral por estar en cercanías y no en la distancia que corresponde, así mismo también, dineros se han colocado a disposición de la Fiscalía, pero ya la Fiscalía es la que define si sí o no es un delito electoral.

“Estamos trabajando también pues en coordinación con el CTI y con la Fiscalía de la Nación para determinar las personas que pueden llegar a infringir la ley”.

Seguridad en zona rural de Bogotá:

6 de las mesas en Bogotá son rurales y corresponden al Sumapaz y el Ejército nacional las está cubriendo, hasta el momento no se ha reportado ninguna novedad.

Seguridad para después de cerradas las urnas:

Se ha dispuesto de personal para tener servicio diferencial en los lugares donde los candidatos van a recibir los resultados. A Algunos de ellos se les ha generado un tipo de acompañamiento diferente.

