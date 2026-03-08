El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La gran derrotada en las elecciones debe ser la abstención”: Contralor General de la República

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, dio en Caracol Radio un parte de tranquilidad al comienzo de la jornada electoral legislativa en todo el país.

“Esperamos que sea una jornada muy tranquila y en paz”, afirmó el líder del ente de control, quien aseguró que desde muy temprano trabaja de la mano de las autoridades locales en cada uno de los Puestos de Mando Unificados.

“Las circunstancias y hechos irregulares que han ido detectando son prueba del trabajo conjunto de las diferentes entidades y ojalá la gran derrotada en las elecciones sea la abstención”, afirmó Rodríguez.

“El llamado es a que voten en paz, que tengan una jornada tranquila, que sea una fiesta democrática. Los hombres pasan y las instituciones quedan, y es importante que seamos conscientes de que tenemos unas instituciones fuertes y robustas”, señaló el contralor.

Escuche la entrevista completa: