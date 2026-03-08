Hable con elPrograma

08 mar 2026 Actualizado 15:32

“La gran derrotada en las elecciones debe ser la abstención”: Contralor General de la República

El ente de control mantiene el seguimiento a la jornada electoral de la mano de las autoridades locales y nacionales.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, dio en Caracol Radio un parte de tranquilidad al comienzo de la jornada electoral legislativa en todo el país.

“Esperamos que sea una jornada muy tranquila y en paz”, afirmó el líder del ente de control, quien aseguró que desde muy temprano trabaja de la mano de las autoridades locales en cada uno de los Puestos de Mando Unificados.

“Las circunstancias y hechos irregulares que han ido detectando son prueba del trabajo conjunto de las diferentes entidades y ojalá la gran derrotada en las elecciones sea la abstención”, afirmó Rodríguez.

“El llamado es a que voten en paz, que tengan una jornada tranquila, que sea una fiesta democrática. Los hombres pasan y las instituciones quedan, y es importante que seamos conscientes de que tenemos unas instituciones fuertes y robustas”, señaló el contralor.

