Irán: Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, se convierte en nuevo ayatolá y líder supremo

Desde el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, el nombre de su hijo Motjaba figuraba como el próximo líder supremo del país en medio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. (Foto: Cortesía / Caracol Radio)

Una semana después del asesinato del ayatolá Alí Jamenei y en medio de fuertes rumores sobre quién sería su sucesor, la Asamblea de Expertos de Irán confirmó que Mojtaba Jamenei fue designado como nuevo ayatolá y líder supremo del país.

Tercer ayatolá para la República Islámica

Tras la decisión de la Asamblea de Expertos, Mojtaba Jamenei asume a los 56 años el lugar de su padre, ‘martirizado’ a los 86 años luego de más de tres décadas al frente del país.

Hace apenas dos años, en 2024, Alí Jamenei había negado un escenario de sucesión dinástica, puesto que la revolución islámica de 1979 había acabado con siglos de monarquía hereditaria.

Motjaba Jamenei, hijo del ayatola Alí Jamenei, se perfila como el próximo líder supremo de Irán en medio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. (Foto: Cortesía )

Jamenei 2.0, el nuevo ayatolá

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad (este), Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex líder supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

Debido a su discreción en ceremonias oficiales y medios de comunicación, su verdadera influencia dio lugar a intensas especulaciones tanto entre la población iraní como en círculos diplomáticos.

El religioso, con barba canosa y turbante negro de los “seyed” -los descendientes del profeta Mahoma-, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del líder supremo, núcleo del poder en Irán.

Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Esta relación se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

No es ajeno a la política iraní

Cuando se le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei “representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”.

Alí Jamenei “delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo”, quien trabajó “en estrecha colaboración” con unidades de los Guardianes de la Revolución “para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos”, añadía el Tesoro estadounidense.

¿Qué papel ha tenido el nuevo Ayatolá en la vida de Irán?

Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.

Motjaba Jamenei, hijo del ayatola Alí Jamenei, durante manifestaciones en rechazo al asesinato de líderes iraníes. (Foto: Cortesía)

Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.

Alcanzó el rango de hoyatoleslam, título otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y Ruholá Jomeini.

Panorama de venganza y enfrentamientos

La esposa de Mojtaba Jamenei, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también fue asesinada en los ataques de Israel y Estados Unidos que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría “en un objetivo”.