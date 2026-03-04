Irán acusa a Trump de traicionar la diplomacia y a sus votantes

Donald Trump exhorta a los iraníes a “tomar el control de su gobierno”. Fotos: Getty Images.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusó el miércoles al presidente de Estados Unidos Donald Trump de traicionar la diplomacia y a sus votantes bombardeando la mesa de negociación “por despecho”.

Lea más: Trump advierte a Irán que es “demasiado tarde” para negociar

“Cuando negociaciones nucleares complejas se manejan como una transacción inmobiliaria, y cuando grandes mentiras nublan las realidades las expectativas irreales nunca se pueden cumplir. ¿El resultado? Bombardear la mesa de negociación por despecho”, indicó Araqchi en un mensaje en la red social X.

“El señor Trump traicionó la diplomacia y a los americanos que le eligieron”, añadió.

Lea también: “No a la guerra”, responde el presidente del Gobierno español a Donald Trump

Israel y Estados Unidos atacaron Irán el pasado sábado, apenas dos días después de que las delegaciones estadounidense e iraní negociaran en Ginebra durante horas con mediación de Omán y se emplazaran para seguir dialogando esta semana sobre el programa nuclear de Teherán.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: