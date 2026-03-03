Alí Jamenei será sepultado en la ciudad de Mashhad mientras avanza elección de nuevo ayatolá

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el sábado en los bombardeos de Estados Unidos e Israel, será enterrado en la ciudad santa de Mashhad, en una fecha aún por definir, informó la agencia de noticias Fars (cercana al régimen iraní).

Jamenei, que murió el sábado a los 86 años tras haber gobernado Irán durante 36 años, era originario de la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán, donde su padre está enterrado en el santuario del imán Reza.

Noticia en desarrollo...