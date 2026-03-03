Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 mar 2026 Actualizado 21:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Alí Jamenei será sepultado en la ciudad de Mashhad mientras avanza elección de nuevo ayatolá

El cuerpo del líder supremo será velado en Teherán y luego será sepultado en su ciudad natal, Mashhad, la segunda ciudad más importante de Irán.

Eddy MosqueraEddyMosquera0discover

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el sábado en los bombardeos de Estados Unidos e Israel, será enterrado en la ciudad santa de Mashhad, en una fecha aún por definir, informó la agencia de noticias Fars (cercana al régimen iraní).

Jamenei, que murió el sábado a los 86 años tras haber gobernado Irán durante 36 años, era originario de la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán, donde su padre está enterrado en el santuario del imán Reza.

Noticia en desarrollo...

Eddy Mosquera

Eddy Mosquera

Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir