Edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder de Irán fue destruido tras ataque aéreo

Tras el ataque, medios locales mostraron imágenes del inmueble muy dañado.

Este 3 de marzo, una serie de ataques lanzados por Israel y Estados Unidos sobre la ciudad de Teherán alcanzaron el edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán.

Según recoge la agencia de noticias Tasnim, “los criminales estadounidense-sionistas atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom”, al sur de Teherán.

Tras el ataque, medios locales mostraron imágenes del inmueble muy dañado.

Noticia en desarrollo...

