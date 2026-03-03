Trump venderá protección a buques que intenten cruzar por el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense aseguró que habrá “seguros de riesgo político a un precio razonable” luego de que Irán amenazara con atacar los buques que crucen por el estrecho. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su Gobierno ofrecerá seguros de riesgo político “a un precio razonable” y, en algunos casos, escolta militar para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz, amenazado por Irán en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel.

“Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo (Pérsico)”, escribió en su red social, Truth Social.

¿Quiénes pueden acceder a estos seguros?

El republicano añadió que “estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras” y que “de ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del estrecho de Ormuz lo antes posible”.

Ormuz es el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

Teherán ha llegado a amenazar con atacar cualquier buque que intente cruzar ese estrecho, lo que ha desatado gran preocupación por el suministro de hidrocarburos procedente de la región y sobre las coberturas y subida de primas que encaran las navieras.

Estrecho cerrado

La agencia oficial Tasnim tituló su nota con “El Estrecho de Ormuz está cerrado” e indicó que así fue anunciado por Yabari, aunque no incluyó unas declaraciones tan directas del general.

“No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región”, continuó el alto cargo del cuerpo militar de élite iraní.

Yabari advirtió de que tanto el Ejército como la Guardia Revolucionaria se enfrentarán “con firmeza a cualquier buque ofensivo”.

“Los oleoductos también están a nuestro alcance y no permitiremos que los recursos energéticos de la región estén a disposición del enemigo”, añadió.

El general subrayó que las Fuerzas Armadas de la República Islámica están “plenamente preparadas para superar esta difícil etapa y las contramedidas continuarán”.

Precios escalando

Desde el comienzo de la guerra el sábado, se han disparado tanto los precios del petróleo, que ha superado ampliamente el umbral de los 80 dólares el barril para el brent, como los del gas, que en el mercado de referencia europeo prácticamente se ha duplicado a más de 60 euros por megavatio hora (MWh).

“Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, concluye el mensaje de Trump, que añade que “próximamente se tomarán más medidas” relacionadas con el transporte marítimo en torno al golfo Pérsico.

El presidente estadounidense se enfrenta este año a unas elecciones legislativas clave y uno de sus principales reclamos electorales ha sido la caída en los precios de la energía y la gasolina.