“Hay una calma tensa”: productor de AJ+ tras ataque de Irán en represalia por ofensiva EE.UU-Israel

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, Richard Yosef Carrión, quien es productor y analista del medio Al Jazeera, habló a propósito de los ataques de Irán contra Arabia Saudí, Kuwait y Qatar como respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo.

Carrión, quien vive en Doha, hizo un balance de las últimas noticias que se tienen sobre estos ataques de Irán y aseguró que, por ahora, reina “una calma bastante tensa” en la región.

“Desde ayer en la noche escuchamos un último zumbido del ataque –de pronto un dron o un misil–, pero sin consecuencias. En términos generales, la situación está bastante calmada, no hace falta nada: tenemos luz, comunicaciones y alimentos”, contó.

También aseguró que la instrucción del Ministerio de Comunicaciones e Información es “permanecer siempre en casa y salir lo menos posible, solamente para comprar lo que es necesario o en caso de emergencia”.

Israel e Irán Ampliar Israel e Irán Cerrar

¿El fin de la guerra está cerca?

Sobre la posibilidad del fin de esta ofensiva militar, Carrión recordó que Irán y Israel no siempre fueron enemigos, pues incluso en la primera época de los ayatolas “Israel le dio armas a Irán para su guerra con Irak”.

“La enemistad, más que todo, se produjo luego de que Irán se posicionó a favor de la causa palestina para asentar su poder o influencia en los países de la región”, resumió.

En cuanto a si el fin de la guerra está cerca, el productor expresó: “Todos sabemos que esta guerra ha sido incitada o iniciada por Israel, que busca cumplir su objetivo supremo que es crear un gran estado y, para ello, necesita que todas las naciones que se encuentren en el Medio Oriente no tengan capacidad militar ni ningún tipo de poderío que pueda frenar su objetivo”.

Además, recordó que, en diciembre 2024, cuando cayó el régimen de Bashar al Assad, “lo primero que hizo Israel fue atacar las reservas de municiones y las bases aéreas de Siria para dejar al nuevo gobierno completamente sin opciones ni poder militar que la amenazara o que le impidiera su objetivo”.

“¿Cuándo parará? Cuando el mundo realmente se canse y las consecuencias económicas comiencen a darle (…) el gas en Europa está tremendamente alto, la amenaza de la subida del petróleo está a la puerta y, lastimosamente, este mundo se mueve por los intereses económicos más que por cualquier otra cosa”, resumió.

Siga leyendo: Análisis: ¿Qué busca el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán?

Escuche esta entrevista en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 10:38 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: