Elecciones HOY en Cartagena 🔴 Minuto a minuto de votaciones y conteo de votos Registraduría. Getty Images

Este 8 de marzo se realiza la primera jornada de elecciones de Colombia en este 2026. En Caracol Radio le contamos cómo avanza este proceso en las diferentes ciudades del país.

Millones de colombianos acuden a las urnas hoy, 8 de marzo, para participar de las elecciones legislativas, en las que se elegirá la nueva composición del Congreso de la República (2026-2030). Para esta jornada también se realizarán las consultas para elegir a los tres candidatos presidenciales de cara a los comicios de mayo 2026, esto por medio de las diferentes consultas.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en total, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar, tanto en Colombia como en el exterior. Del total, cerca de 1,25 millones lo harán desde otros países.

Minuto a minuto elecciones Colombia 8 de marzo 2026 en Cartagena: