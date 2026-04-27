Conoce la plataforma colombiana que está transformando la industria de la fotografía en eventos

La industria de la fotografía en eventos en Colombia está atravesando una transformación profunda, impulsada por el crecimiento del turismo, los eventos corporativos y los megaeventos deportivos como carreras, triatlones y experiencias masivas.

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En este nuevo escenario nace MEVEOPRO, la primera plataforma tecnológica en Colombia que integra en un solo sistema todo el proceso posterior a la captura fotográfica: organización, búsqueda, entrega y venta automatizada de imágenes.

Durante años, los fotógrafos han tenido que enfrentarse a procesos manuales, fragmentados y altamente demandantes en tiempo. Hoy, ese flujo ha sido condensado en una solución que automatiza estas etapas mediante inteligencia artificial.

“Estamos viendo un cambio en la forma en que se consumen los recuerdos. Las personas ya no quieren esperar días para recibir sus fotos, quieren encontrarse en segundos. Eso cambia completamente la dinámica del fotógrafo y del evento”.

La plataforma incorpora tecnologías como reconocimiento facial, indexación inteligente y galerías dinámicas que permiten a los asistentes encontrar sus fotos en segundos, mientras el sistema gestiona automáticamente la entrega y la venta.

Una tecnología que potencia, no reemplaza

Uno de los principios fundamentales de MEVEOPRO es su enfoque white label, entendiendo que el valor principal en la industria lo construyen los fotógrafos y sus marcas.

MEVEOPRO se integra de manera invisible en la operación del fotógrafo, permitiendo que toda la experiencia —desde la búsqueda hasta la entrega y compra— se perciba como parte de su propia marca.

“Nosotros no queremos reemplazar la marca del fotógrafo, queremos potenciarla. La tecnología debe trabajar para él, no al revés”.

Impacto en eventos de alto volumen

Este modelo cobra especial relevancia en eventos de alto volumen como competencias deportivas, convenciones y experiencias masivas, donde pueden generarse miles de fotografías en pocas horas.

1 Automatización de grandes volúmenes de imágenes

2 Entrega de fotos en tiempo récord

3 Búsqueda por rostro, nombre o número

4 Venta directa desde la galería

5 Escalabilidad sin aumentar carga operativa

“Esto no es solo tecnología. Es una nueva forma de trabajar. El fotógrafo puede enfocarse en capturar, mientras el sistema se encarga del resto”.

Acerca de MEVEOPRO

MEVEOPRO es una plataforma tecnológica colombiana que automatiza la organización, búsqueda, entrega y venta de fotografías en eventos mediante inteligencia artificial, permitiendo a los fotógrafos optimizar su operación sin perder su identidad de marca.