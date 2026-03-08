Capturan en Arjona a responsables de quemar material electoral en Bolívar

En una operación de nuestra Policía de Colombia en Arjona, Bolívar, fueron capturadas cinco personas señaladas de incinerar material electoral durante las consultas internas del 26 de octubre de 2025, en hechos que atentaron contra la transparencia y la confianza en nuestro sistema democrático.

Las investigaciones permitieron establecer quiénes estaban detrás de estos hechos. Los capturados deberán responder por los delitos de perturbación de certamen democrático y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, conductas que buscan debilitar el ejercicio libre del voto de los ciudadanos.

La acción oportuna de la Fuerza Pública evitó nuevos intentos de sabotaje electoral. Información de inteligencia permitió establecer que estos individuos pretendían volver a perturbar los comicios del 8 de marzo de 2026, por lo que su captura representa una medida preventiva para proteger la jornada democrática.

Nuestro mensaje es claro: la democracia se respeta y se protege. No permitiremos que intereses criminales intimiden el voto libre de los colombianos.

