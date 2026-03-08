Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 mar 2026 Actualizado 13:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Destrucción de material logístico de elecciones en Calamar, Bolívar

No hubo afectaciones a tarjetones por lo que la jornada se espera se desarrolle con normalidad

Destrucción de material logístico de elecciones en Calamar, Bolívar

Destrucción de material logístico de elecciones en Calamar, Bolívar

La situación se presentó en el corregimiento de Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar en el norte de Bolívar, donde un grupo de adultos habrían incitado a unos jóvenes a sustraer material de logística como cubículos y urnas del puesto de votación de la población.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Hablamos con Javier Doria, secretario de Interior de Bolívar, que esta alteración del orden público no afectará el normal desarrollo de las elecciones porque el material destruido corresponde a solo cuatro mesas.

Ante esto, las autoridades investigan quienes habrían participado en esta alteración del orden público y anuncia que serán judicializados como ha ocurrido en el pasado cuando se han presentado este tipo de situaciones.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir