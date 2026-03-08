Destrucción de material logístico de elecciones en Calamar, Bolívar

La situación se presentó en el corregimiento de Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar en el norte de Bolívar, donde un grupo de adultos habrían incitado a unos jóvenes a sustraer material de logística como cubículos y urnas del puesto de votación de la población.

Hablamos con Javier Doria, secretario de Interior de Bolívar, que esta alteración del orden público no afectará el normal desarrollo de las elecciones porque el material destruido corresponde a solo cuatro mesas.

Ante esto, las autoridades investigan quienes habrían participado en esta alteración del orden público y anuncia que serán judicializados como ha ocurrido en el pasado cuando se han presentado este tipo de situaciones.