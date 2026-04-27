Santa Rosa celebró el Día del Niño con diversión y reafirmó su compromiso con la infancia

Como parte del trabajo permanente que adelanta la Administración Municipal en favor del bienestar y la protección de la infancia, Santa Rosa de Lima vivió una emotiva y concurrida celebración del Día del Niño, una jornada que ratificó que la niñez es una prioridad en la agenda institucional y en la construcción de un territorio más humano e incluyente.

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La conmemoración hizo parte de las acciones que se desarrollan durante todo el año para garantizar espacios seguros, recreativos y formativos para los niños y niñas del municipio. En esta ocasión, la celebración integró actividades virtuales y presenciales que fortalecieron los lazos familiares y promovieron la participación activa de la comunidad.

A través de las redes sociales institucionales se realizaron diferentes concursos que despertaron la creatividad y el entusiasmo de los menores y sus familias, generando momentos de integración y sana diversión que trascendieron los hogares y consolidaron el sentido de comunidad.

De manera paralela, se realizó un gran evento presencial que reunió a cerca de 1.000 niños, quienes disfrutaron de un espectáculo circense lleno de magia, colores y alegría. Durante la jornada, los asistentes participaron en concursos, recibieron premios y sorpresas, y vivieron una tarde cargada de sonrisas y emociones que quedará en la memoria de muchas familias.

El alcalde, Harvis Bello Elles, destacó que estas actividades reflejan el compromiso continuo de la Administración con el bienestar de la niñez y el fortalecimiento del tejido social del municipio.

“Trabajar por nuestros niños no es una tarea de un solo día, es un compromiso que asumimos todos los días desde la Administración Municipal. Queremos que cada niño y niña crezca en un entorno seguro, con oportunidades para aprender, jugar y soñar en grande. Esta celebración es una muestra de que la niñez siempre será nuestra prioridad”, expresó el mandatario.

Por su parte, Carolina Rivas, gestora social, reiteró que este tipo de encuentros permiten fortalecer valores, estimular la creatividad y brindar espacios de alegría que aportan al desarrollo integral de los menores.

Desde la Administración Municipal se reafirmó el compromiso de continuar impulsando programas y actividades que consoliden un municipio donde la infancia sea protegida, escuchada y valorada, garantizando que cada niño y niña tenga la oportunidad de crecer rodeado de amor, oportunidades y bienestar.