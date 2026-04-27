Marca Bolívar abre su convocatoria 2026 para fortalecer el talento artesanal y gastronómico
Es una plataforma para impulsar el talento local, preservar los oficios tradicionales y generar oportunidades reales para las comunidades del departamento
La Gobernación de Bolívar abrió la Convocatoria 2026 de su proyecto Marca Bolívar, una iniciativa que continúa impulsando a artesanos, confeccionistas y productores gastronómicos del departamento a través de formación, acompañamiento y visibilización.
Las inscripciones estarán abiertas del 27 de abril al 10 de mayo y serán seleccionadas 200 unidades productivas para recibir formación en diseño, acompañamiento empresarial y creativo, así como la oportunidad de fortalecer sus productos y proyectarlos hacia nuevos mercados.
Es importante destacar que Marca Bolívar va más allá del Centro Artesanal; es un proyecto de formación y acompañamiento enfocado en fortalecer las capacidades comerciales de los participantes. Este año, el proceso hará énfasis en ventas, uso de redes sociales y desarrollo de su identidad de marca. Además, se suma el Directorio Artesanal de Bolívar como una herramienta para visibilizar su trabajo y conectarlos con nuevas oportunidades.
¿Cómo inscribirse?
Las personas interesadas podrán acceder al formulario de inscripción escribiendo al WhatsApp habilitado por el proyecto: +573226205021 o a través del enlace: https://forms.gle/DifidcofLSEvMHyE9
También se realizarán jornadas de inscripción presencial en distintos municipios y corregimientos del departamento, con el objetivo de acercar la convocatoria a las comunidades, conocer sus procesos y acompañarlos directamente en la inscripción:
- San Jacinto – 28 de abril
- Calamar – 28 de abril
- Barú – 29 de abril
- Cartagena – 30 de abril
- Mompox – 5 de mayo
- Magangué – 6 de mayo
- Cascajal – 6 de mayo
- Hatillo de Loba – 7 de mayo
¿Quiénes pueden postularse?
La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos:
- Residir en Bolívar y ser mayor de edad
- Tener una unidad productiva de artesanías, confección de moda o gastronomía.
- Artesanías: productos hechos a mano (no industriales ni de reventa)
- Gastronomía: productos empacados y comercializables (no se admiten alimentos de consumo inmediato)
- Contar con WhatsApp activo
- Tener disponibilidad y compromiso para el proceso formativo
- Adjuntar fotos donde se puedan apreciar los productos
Una gran novedad: el Directorio Artesanal de Bolívar
En esta tercera edición, la convocatoria trae una novedad, por primera vez, los participantes harán parte del Directorio Artesanal de Bolívar, una herramienta que busca visibilizar el trabajo de los artesanos y productores del departamento.
Este directorio funcionará como una vitrina digital donde cada unidad productiva podrá mostrar su historia, sus técnicas y sus productos, fortaleciendo su presencia y ampliando sus oportunidades de crecimiento.
“Por más de dos años, en Marca Bolívar hemos acompañado a más de 800 unidades productivas que hoy cuentan con más herramientas y oportunidades para crecer. En esta nueva convocatoria queremos seguir fortaleciendo ese talento y, con el Directorio Artesanal de Bolívar, dar un paso más en su visibilización y proyección. Los invitamos a no dejar pasar esta oportunidad y a inscribirse”, señaló Fara Alíes, gerente de Marca Bolívar.”
Enfoques de la convocatoria
Si bien la convocatoria está abierta para todos los artesanos y productores del departamento, en esta edición se busca fortalecer especialmente algunas técnicas y productos representativos de Bolívar:
- Artesanías: Filigrana, trabajo en totumo, telar vertical, tejido en fique, trabajo en madera, mostacilla, alfarería, entre otros.
- Gastronomía: Miel, café, cacao/chocolate, chepacorina, rosquitas, picantes, vino de corozo, queso de capa, entre otros.
- Unidades productivas que se dediquen a la confección
Con esta tercera convocatoria, Marca Bolívar continúa consolidándose como una plataforma para impulsar el talento local, preservar los oficios tradicionales y generar oportunidades reales para las comunidades del departamento.