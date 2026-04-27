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27 abr 2026 Actualizado 22:11

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Bloqueo en la Cordialidad: habitantes de Santa Catalina protestan por alzas en tarifas de Afinia

La movilidad en esta importante vía nacional se encuentra paralizada debido a la manifestación ciudadana

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Una jornada de protestas protagonizada por habitantes del municipio de Santa Catalina mantiene bloqueada, a esta hora, la avenida La Cordialidad. La comunidad decidió tomarse la vía como medida de presión ante lo que califican como un incremento desmedido e injustificado en las tarifas de energía eléctrica por parte de la empresa Afinia.

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Con pancartas y obstáculos sobre el asfalto, los manifestantes impiden el tránsito de vehículos, generando traumatismos en el flujo vehicular que conecta a Bolívar con el departamento del Atlántico.

Debido a la protesta, se registran largas filas de buses de transporte interdepartamental y vehículos de carga pesada. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas mientras se establece una mesa de diálogo que permita levantar el bloqueo y normalizar la movilidad en este corredor estratégico del Caribe colombiano.

Por el momento, la empresa Afinia no se ha pronunciado de manera oficial sobre las exigencias de los habitantes de Santa Catalina.

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