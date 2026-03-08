Autoridades garantizan elecciones seguras y sin traslados de puestos de votación en Bolívar

Las autoridades departamentales y distritales dieron inicio este domingo a la jornada electoral desde la Universidad de Bellas Artes, en Cartagena, asegurando que están dadas todas las condiciones para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en todo el departamento de Bolívar.

El secretario del Interior de Bolívar, Javier Doria, manifestó que las elecciones podrán desarrollarse con normalidad en todos los puestos de votación y reiteró el compromiso de las autoridades para garantizar un proceso transparente y seguro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Garantizamos elecciones transparentes y seguras con el apoyo de todas las autoridades. Lo importante es que sigamos trabajando articuladamente para que esta jornada sea un éxito”, expresó Doria.

El funcionario también confirmó que no fue necesario trasladar ningún puesto de votación, con el fin de garantizar plenamente el derecho al voto de los ciudadanos.

Sobre los hechos de vandalismo registrados en Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar, donde fue afectado material electoral en las primeras horas del día, Doria aseguró que la situación fue atendida oportunamente y que las elecciones se desarrollarán con normalidad en ese corregimiento.

“Ese fue el único caso reportado en el departamento y ya se tomaron las medidas para garantizar el desarrollo de la jornada”, indicó.

En el acto de apertura de la jornada también estuvieron presentes el secretario del Interior del Distrito, Bruno Hernández; la secretaria general del Distrito, María Patricia Porras, en representación del alcalde Dumek Turbay; así como representantes de las autoridades electorales, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.

Por su parte, Yurleidis Granados, delegada de la Registraduría, aseguró que todo está dispuesto para el desarrollo de los comicios.

“Hoy es un triunfo para Bolívar. Todo está listo para el desarrollo de las elecciones”, afirmó.

La secretaria general del Distrito, María Patricia Porras, invitó a la ciudadanía a participar de manera pacífica en la jornada electoral.

“Invitamos a todos los cartageneros a salir a votar tranquilamente para que en estas elecciones gane la democracia. La Alcaldía ha dispuesto recursos físicos, económicos y humanos para apoyar a la Registraduría”, señaló.

Entretanto, el gobernador ad hoc de Bolívar, Carlos Eduardo Espitia, destacó la articulación entre las autoridades para garantizar el proceso electoral.

“Resaltamos la coordinación institucional que se ha logrado para estos comicios. Están dadas todas las condiciones para que 1.794.000 bolivarenses ejerzan su derecho al voto”, expresó.

Las autoridades informaron además que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, desde donde se hará seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio.