CNE capacita a la fuerza pública en Bolívar sobre plataforma Comitium para transparencia electoral

En cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y en concordancia con su misión institucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de su seccional Bolívar, adelanta jornadas de capacitación dirigidas a la fuerza pública del territorio.

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Estas capacitaciones, que se desarrollan de manera virtual y presencial, tienen como objetivo instruir a los uniformados en el uso de la plataforma Comitium en Línea herramienta clave para el seguimiento y supervisión de la jornada electoral prevista para el próximo 31 de mayo.

Comitium es una plataforma web que permite la validación en tiempo real de credenciales, facilitando el control de acceso y contribuyendo a garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

Con estas acciones, el CNE reafirma su compromiso como entidad garante y veedora del correcto desarrollo de los comicios, promoviendo procesos confiables y seguros para todos los ciudadanos.