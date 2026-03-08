Diego Arias tras victoria de Nacional sobre Águilas: “Es una forma de salir del dolor”

Atlético Nacional dio vuelta a la página luego de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana, donde fue superado en su estadio por Millonarios, en el clásico del país, imponiéndose el equipo bogotano 1-3.

En el estadio Cincuentenario de Medellín, los antioqueños remontaron para vencer 1-2 a Águilas Doradas, resultado que los deja bien ubicado en la tabla de posiciones del fútbol colombiano.

Al final del partido, el técnico Diego Arias destacó la importancia de este triunfo, sin referirse a las versiones de una posible renuncia. De igual manera, dio un primer parte médico sobre el Chicho Arango, quien abandonó el juego tras sufrir un fuerte golpe con un rival en la cabeza, l o que encendió las alarmas en el club.

“Sabíamos lo importante que era para toda nuestra gente, para el club, para los jugadores, para todos los que estamos en el día a día con el equipo. Era muy importante el partido del miércoles y se nos fue, y la forma de poder llevar estos días era como fue el partido de hoy, incluso haciendo un buen partido, teniendo en cuenta las condiciones del terreno, estamos jugando en una cancha muy compleja, en dimensiones, la calidad del césped, eso condiciona la forma de jugar y creo que hoy nuestro equipo, con valentía, trabajo en equipo, uniéndonos, después de ir un gol abajo, remontar, muestra el dolor tan grande que pudimos sentir por el resultado”, comentó inicialmente Arias.

El entrenador añadió: “Eso pasa, desde afuera, las personas que no han podido estar dentro de un grupo, viviendo esta experiencia, lo interpretan de la manera que lo interpretan, nosotros somos profesionales y debemos respetar esa postura, lo que si está en nuestras manos era entregarnos 100% como hoy lo hicimos y hubiéramos podido perder, porque es fútbol y es posible que las situaciones que logramos concretar hubieran pegado en el palo, y desde afuera con el resultado, se daría a entender que todo fue malo”.

Al respecto, concluyó: “Con el resultado a favor, sabemos que no va a equilibrar lo que sucedió, pero para nosotros es una forma de salir del dolor, creer que juntos, esforzándonos, fortaleciendo lo que en la mayoría de los equipos llaman familia, es construirlo. Cuando hay dolor, tristeza, es cuando debemos estar unidos”.

Por otro lado, Arias dio un parte médico inicial sobre Cristian Arango, de quien dijo esperarán continúe evolucionando de buena manera: “Chicho, lo que nos informó el médico, tuvo un choque y tuvo una contusión, esperamos que no sea nada grave, salió consciente del campo, pero algo mareado, ya nos darán el reporte de cómo fue su evolución”.