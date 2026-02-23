Hable con elPrograma

“Claudia López cometió un error yéndose del verde, ella es sinónimo de honestidad”: Lucho Garzón

Lucho Garzón, candidato al Senado, habló sobre las consultas y sobre los cambios que ha hecho Claudia López en su trayectoria política.

Luis Eduardo Garzón. Foto: Caracol Radio

Laura Rojas@laurarojas2399

En entrevista de Sin Anestesia de La Luciérnaga Caracol, Lucho Garzón, cabeza de lista de Alianza Verde-En Marcha, opinó sobre las consultas populares afirmando que se están convirtiendo en un negocio.

“Yo creo en la democracia participativa y fundamental, pero la están deteriorando, la recolección de firmas se ha vuelto un negocio, las consultas son una sumatoria de debilidades”, dijo, detallando que son figuras importantísimas que se están desgastando.

Asimismo, habló de Claudia López, quien valora mucho sus consejos y opiniones.

“Claudia cometió un error yéndose del verde, ella es un sinónimo de honestidad, de liderazgo, de combate y de carácter”, dijo.

De este mismo modo, aseguró que lo que cree que pasa con Claudia es que toma decisiones muy emotivas.

“Me parece que cometió un error porque hoy sería una candidata de lejos del verde, de unas alternativas, de una opción importante de centro izquierda”, afirmó.

Vea la entrevista COMPLETA:

