Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 mar 2026 Actualizado 15:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Policía reporta más de $3.626 millones incautados y 68 capturas por delitos electorales

Las autoridades reportaron importantes resultados en operativos contra posibles delitos electorales en diferentes regiones del país este 8 de marzo.

Foto: Policía Valle del Cauca

Foto: Policía Valle del Cauca

En medio de la jornada electoral de este 8 de marzo, las autoridades reportaron importantes resultados en operativos contra posibles delitos electorales en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el balance oficial de la Policía Nacional, con corte a las 7:30 de la mañana, se han registrado 35 casos de incautación de dinero, que suman $3.626 millones de pesos, así como 68 capturas relacionadas con estas conductas.

Lea también: EN VIVO🔴 Elecciones Colombia 8 de marzo 2026: Votación Registraduría y ÚLTIMAS noticias HOY

Las incautaciones se han realizado en varios departamentos del país. Entre los montos más altos se encuentran:

  • Bogotá con $631 millones
  • Montería con $434,7 millones
  • Puerto Triunfo (Antioquia) con $243,5 millones
  • Buenaventura (Valle del Cauca) con $162 millones.

También se reportan decomisos de dinero en La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Córdoba, Chocó, Tolima, Casanare, Guaviare, Sucre, Cundinamarca, Amazonas y Guainía, entre otros.

Le puede interesar: A qué hora cierran las urnas el 8 de marzo en Colombia: Hora confirmada por la Registraduría

Según las autoridades, estos operativos hacen parte de las acciones desplegadas dentro del plan “Seguridad y Democracia 2026”, con el objetivo de prevenir delitos como compra de votos, corrupción al sufragante y financiación ilegal de campañas durante las elecciones.

La Policía Nacional mantiene controles en vías, terminales de transporte y puestos de votación para evitar que se presenten irregularidades que afecten la transparencia del proceso electoral.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir