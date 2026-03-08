Policía reporta más de $3.626 millones incautados y 68 capturas por delitos electorales

En medio de la jornada electoral de este 8 de marzo, las autoridades reportaron importantes resultados en operativos contra posibles delitos electorales en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el balance oficial de la Policía Nacional, con corte a las 7:30 de la mañana, se han registrado 35 casos de incautación de dinero, que suman $3.626 millones de pesos, así como 68 capturas relacionadas con estas conductas.

Las incautaciones se han realizado en varios departamentos del país. Entre los montos más altos se encuentran:

Bogotá con $631 millones

$631 millones Montería con $434,7 millones

$434,7 millones Puerto Triunfo (Antioquia) con $243,5 millones

con $243,5 millones Buenaventura (Valle del Cauca) con $162 millones.

También se reportan decomisos de dinero en La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Córdoba, Chocó, Tolima, Casanare, Guaviare, Sucre, Cundinamarca, Amazonas y Guainía, entre otros.

Según las autoridades, estos operativos hacen parte de las acciones desplegadas dentro del plan “Seguridad y Democracia 2026”, con el objetivo de prevenir delitos como compra de votos, corrupción al sufragante y financiación ilegal de campañas durante las elecciones.

La Policía Nacional mantiene controles en vías, terminales de transporte y puestos de votación para evitar que se presenten irregularidades que afecten la transparencia del proceso electoral.

