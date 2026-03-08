Barranquilla vivió una jornada electoral tranquila, afirma el alcalde Alejandro Char

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, participó este domingo en la jornada electoral y aseguró que la ciudad se movilizó con normalidad durante el ejercicio democrático. El mandatario acudió a votar en el Instituto La Salle, donde destacó el comportamiento ciudadano y el desarrollo tranquilo de la jornada.

A través de su cuenta en X, Char compartió un mensaje tras ejercer su derecho al voto, en el que resaltó la importancia de la participación ciudadana.

“Hoy, en compañía de mi familia, ejerzo mi derecho al voto por la democracia, por Barranquilla, por el Atlántico y por Colombia. Hoy decide la gente. Es el momento de escoger a los mejores y exigirles resultados para que nuestro país y nuestra gente sigan progresando”, escribió.

El mandatario distrital asistió al puesto de votación acompañado por la gestora social, Katia Nule, y sus hijos. Durante su presencia en el lugar reiteró el llamado a los ciudadanos a participar de manera masiva y en calma en esta jornada democrática.

Gobernación reporta normalidad en el Atlántico

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que las autoridades mantienen un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante la jornada electoral en todo el departamento.

“Tenemos un centro de operaciones donde están todas y cada una de las diferentes entidades que tienen la responsabilidad del manejo de este día electoral. Tenemos también más de 4.000 uniformados a lo largo y ancho de todo nuestro departamento, garantizando que la gente pueda salir a votar con tranquilidad y seguridad”, afirmó el mandatario.

Verano agregó que las autoridades mantienen monitoreo permanente de la situación y que, hasta el momento, el proceso se desarrolla con normalidad. “Queremos ratificar que tenemos total control de todo el departamento y que en este momento hay total y absoluta normalidad y garantía para que la gente pueda salir a votar”, señaló.

Siete personas fueron capturadas durante los ejercicios electorales

Durante la jornada electoral de este domingo en el departamento del Atlántico, las autoridades reportaron la detención de siete personas que se encontraban en los puestos de votación y tenían órdenes judiciales pendientes.

Entre los casos se incluyen delitos como corrupción al sufragante, delitos sexuales, hurto, abigeato y deserción, y las capturas se realizaron en diferentes municipios, incluyendo Barranquilla, Soledad, Sabanalarga y Campo de la Cruz.