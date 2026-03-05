Hable con elPrograma

05 mar 2026

Barreras anticipa una vicepresidenta de izquierda, mientras busca 3 millones de votos en la consulta

El precandidato Roy Barreras anticipó una sorpresa para el sábado 7 de marzo. Confirmó que su fórmula vicepresidencial sería una mujer de izquierda.

A solo tres días de las elecciones legislativas en Colombia, el panorama político se intensifica y una de las figuras que ha captado la atención es el precandidato Roy Barreras. En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, Barreas se mostró tranquilo y confiado, delineando su visión para el futuro del país y su papel en la contienda presidencial.

