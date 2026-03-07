Las voces que organizan y vigilan el proceso electoral 

En Hora20 una mirada con las voces que protagonizan el desarrollo de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Una conversación con las autoridades encargadas de dar todas las garantías del proceso electoral del próximo domingo, pero también con aquellos que han lanzado alertas y con los que han estudiado las distintas dinámicas que impactan en esta elección.

Lo que dicen los protagonistas

Hernán Penagos, registrador Nacional, manifestó que todo el material electoral está avanzando sin ningún contratiempo y distribuido a todos los rincones de Colombia, “en algunos lugares llega a las capitales y el día domingo se traslada a las veredas y corregimientos, pero hay sitios donde puede demorarse tres y cuatro días el traslado del material, hay que llevarlo a lomo de mula, por río, en lancha, inclusive en helicóptero y demás, pero no tenemos ningún contratiempo con el material”. Detalló que en el exterior viene avanzando la votación, aunque con la incidencia por el conflicto del medio oriente en Beirut y Tel Aviv, “el resto de las tareas como la capacitación de los jurados de votación, lo relacionado con los delegados de puesto y las comunicaciones vienen avanzando”.

Frente al software de preconteo, explicó que es el que permite que la ciudadanía tenga información muy ágil y rápida a partir de las 4:00 p.m. a través de los boletines que se entregan, “son datos que se toman desde la mesa de votación y se transmite vía telefónica. El software de escrutinio es el que administran jueces de Colombia, que se conocen como la Comisión Escrutadora: jueces y registradores de instrumentos públicos. Ellos lo operan y digitalizan los datos de las actas electorales”. Además, detalló que ninguna información llega por modo diferente a las actas electorales que diligencian 860 mil hombres y mujeres que le ayudan a la Registraduría como jurados de votación.

También comentó que ya se han registrado según el CNE más de un millón de testigos, “esto significa que habrá en cada mesa cerca de 10 testigos. Además de seis jurados de votación, personeros, gente de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría. Alrededor de una mesa, cuando se cuenten los votos a las cuatro de la tarde, puede haber cerca de 20 personas ¿De verdad habrá alguna posibilidad de que existan modificaciones?”.

El Procurador general, Gregorio Eljach, detalló que este ente de control desde el año pasado viene trabajando el tema electoral, “lo primero que hicimos fue crear dos Procuradurías delegadas, una de tipo jurídico y la otra logística. La dos se complementan muy bien”. Comentó que desde el año pasado hemos acompañado y hecho prevención en todo lo que la Registraduría adelanta, ya sea logística, decisiones electorales o contratación pública, “hemos intensificado a través del Plan Democracia para mirar los temas de orden público, pero en específico con una variable que es violencia extrema que atente contra las elecciones y acciones de violencia moral”.

Enfatizó que hay funcionarios de diferentes niveles que se están investigando, “de la Rama Ejecutiva, Gobernaciones, Alcaldías y alcaldes, entre otros. Tenemos 38 investigaciones abiertas en esta temporada”. Frente a las auditorías, dijo que se vienen haciendo de forma adecuada y con suficiente tiempo para que cada agrupación política o candidatura tuviera sus auditores especializados en software y código fuente, “esa es la prueba física, documental que sirve para contrastar un eventual desacuerdo entre los números del E-14 con lo que resulte de la operación informática”.

Cristian Quiroz, presidente y magistrado del Consejo Nacional Electoral, señaló que por primera vez el CNE desde que tiene su administración financiera, se puso en marcha una gran plataforma: Los Actores Electorales, con la capacidad de acreditar y capacitar a 6 millones de testigos, “los actores electorales en este momento son el factor fundamental de la democracia en las próximas elecciones del domingo. Contamos con toda la tranquilidad, trabajamos de la mano con la Procuraduría, Contraloría y Registraduría”, además, resaltó el trabajo de los más de 750 mil testigos electorales acreditados y postulados por las organizaciones políticas, “hace cuatro años acreditaron a 250 mil, así que vamos a tener un incremento de lo que en las pasadas elecciones fue”.

Finalmente señaló que se tiene auditoria a todo el sistema electoral, “en escrutinio tenemos una plataforma de inspección y control. Esperamos que las elecciones sean muy transparentes. La garantía real la presentan los testigos”.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, manifestó que junto a 14 organizaciones se hizo un pronunciamiento por lo que está pasando, “nuestra preocupación por la acción del Presidente que busca generar un ambiente de confusión y de desconfianza”. Explicó que el proceso de preconteo no es ilegal, “tampoco reemplaza el escrutinio. Es una de las ventajas que tenemos en Colombia para poder conocer resultados de manera más ágil y tiene unos procedimientos que hay que respeta. El tema del software el presidente lo ha utilizado como una de las críticas al proceso, pero lo que nosotros vemos es que hay un procedimiento muy organizado y sí ha contado con auditoría independiente e internacional”.

De otro lado, hizo un llamado a los precandidatos que no han entregado información sobre quién está financiando sus campañas, “a la fecha no hemos visto datos de Roy Barreras, Quintero y Cárdenas. Para este año el CNE emitió una resolución que obliga a las campaña para que máximo a los 8 días de realizado un hecho económico sea reportado y subido a Cuentas Claras, las campañas no están cumpliendo esta obligación”. No obstante, dijo que luego del llamado, la rendición de cuentas de candidatos al congreso ha subido del 33 al 38,1%.

Jorge Mantilla, PhD en Criminología y experto en dinámicas del conflicto, advirtió que venimos de un panorama complejo en materia de seguridad, “esta semana llama la atención los 4 o 5 hechos de violencia en Departamentos como Nariño, Sucre, Santander y Arauca”. Resaltó que llegamos a estas elecciones en el marco de una alerta electoral, que habla de más de 170 municipios en riesgo tanto por fraude como por violencia, “son de particular cuidado las zonas de paz porque hay mayor presencia de grupos armados y al tiempo políticamente son muy significativas, porque allí se escogen 16 curules”. Detalló que hay regiones con hegemonía de grupos armados como Córdoba, nororiente antioqueño, la costa caribe, la frontera colombovenezolana, el Cauca y algunas partes de la Amazonia, “hay otras zonas que están en el marco de una disputa, como son el sur de Bolívar y el Magdalena medio. Además de la presencia militar, es muy importante que el domingo haya un despliegue de investigadores y órganos de control”.

Isaac Morales, coordinador de democracia y gobernabilidad de Pares, detalló que se tienen mapeadas 32 personas que son actualmente senadores y quieren seguir siéndolo, “12 representantes que quieren ser senadores y 29 representantes que quieren repetir. El 65% de estas personas pueden llegar al Congreso”. Hizo un llamado a la ciudadanía para que identifique al candidato que quiera votar, “pero que se entere muy bien de su hoja de vida, sus antecedentes y el aporte que puedan dar a la democracia”. Finalmente, señaló que lo primero que la ciudadanía debería revisar es el informe de candidatos cuestionados, “es un listado de 195 perfiles que tienen algún tipo de cuestionamiento”.