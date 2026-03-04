Nuevos y jóvenes a la Cámara por Bogotá

Continuamos con los debates de candidatos en la alianza Hora20-El País en Elecciones. Hoy el turno es para los jóvenes y nuevos candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá. Seis aspirantes dan a conocer sus proyectos bandera y sus posiciones en temas de país.

Lo que dicen los candidatos

Leonor Espinosa, candidata con el número 101 en la lista del Partido Liberal

Señaló que quiere hacer de Bogotá una ciudad destino turístico gastronómico, “vengo de la cocina, de recorrer el territorio y entendiendo la importancia de la cocina. Quiero buscar solución al problema del hambre, de identidad porque entiendo la gastronomía como fuerza de cohesión social. Vengo desde el entendimiento del desequilibrio que existe”. Detalló que trabajará en un marco legal para que la gastronomía se formalice y se legalice, “la gastronomía está en la misma bolsa del turismo y no se mide correctamente y eso lleva a que no tengamos una política pública. Es imaginar un país gastronómico que une el campo con la ciudad, las cocinas rurales con las urbanas, una gastronomía que da la posibilidad de desarrollar infraestructura de vías terciarias. Una ciudad donde la gente venga por un turismo responsable”.

En temas de movilidad, comentó que Bogotá no se moviliza de noche, “el turno de restaurantes se acaba a las 12 de la noche, ¿cómo se moviliza la gente? Muchos de ellos en bicicleta o moto y corren el riesgo de que los roben o caigan en un hueco. Esta ciudad debe funcionar 24 horas y el problema de movilidad se puede solucionar si los proveedores funcionan de noche, pero sin ninguna carga en lo laboral y costos operativos. Que haya alivios para quien trabaja de noche”.

Sofía Araujo, candidata con el número 118 en la lista del Centro Democrático

Planteó que esta campaña es por la renovación, la esperanza y la juventud, “hemos demostrado que con transparencia se puede llegar muy lejos y quisiera abanderar interoperabilidad en temas de seguridad”, así como tener un gran cerebro con la IA donde la información funcione para combatir la criminalidad. En temas de juventud, comentó que temas como la salud mental, empleabilidad, emprendimiento y seguridad son claves, “quisiera lograr una cátedra de emprendimiento: aprender para emprender, de esa manera poder ofrecer una formación diferente”.

En cuanto a sus planes para enfrentar la violencia en contra de las mujeres en Bogotá, dijo que hoy no hay una línea que atienda las necesidades de las mujeres, pues la Línea Púrpura solo ofrece acompañamiento psicológico y jurídico, en esa medida, dijo que es fundamental ofrecer una respuesta efectiva a las mujeres.

Nicolás De Francisco, candidato con el número 118 de la lista de Ciudadanos Renovemos

Contó que desde el movimiento al que pertenece se cree en la forma como se hace política con los ciudadanos y desde la ciudadanía, “hemos recuperado zonas inseguras, que se convirtieron en zonas de atraco. Desde la Cámara de Representantes aumentaremos el impacto. Buscaremos arreglar los problemas del día a día por un espacio público limpio”. También comentó que trabajará en la ley de primer emprendimiento donde jóvenes tengan capital semilla, trabajar por recuperar medioambiente y una propuesta en salud mental, “hoy tenemos una tasa de desempleo en jóvenes del 17%. El joven sale de estudiar y no se encuentra con oportunidades. Queremos llevar ley de primer emprendimiento, donde joven tenga acceso a capital semilla, exenciones tributarias, reducir costos de registro”.

Juana Afanador, candidata con el número 101 de la lista ABC alianza Bogotá Convergente

Aseguró que el 20 de julio presentará un proyecto para acabar con fuero especial de congresistas, “a los congresistas los juzga la Corte Suprema y el congreso juzga la Corte; hay un choque. El Congreso busca representar a la gente, pero si no los juzga la justicia ordinaria, se crea una distancia”.

En los temas de jóvenes dijo que hay que entender que los jóvenes no se pueden entender como un todo y que hay diferencias entre los jóvenes de la ruralidad y los de los entornos urbanos, “mi propuesta es a jóvenes de esos entornos urbanos que van a estudiar: eliminar tarjetas profesionales”.

Sobre su fórmula en seguridad, dijo no estar de acuerdo con la militarización, y que por el contrario le gustan enfoques como los del exalcalde de Cali Rodrigo Guerrero, una política que estuvo concentrada en formación en derechos humanos a la Policía, venta de alcohol en ciertas zonas y cambio de armas de juguete por juguetes de otro tipo para niños.

Pedro Nel Ospina, candidato con el número 114 en la lista del Nuevo Liberalismo

Indicó que su primer proyecto sería “integrar para crecer”, una idea que permita que las leyes en materia tributaria sean realmente para el país, “la mayoría de las empresas son informales y cuando hablamos de reformas tributarias son para grandes empresas. Como director de la DIAN me di cuenta de que estamos fuera de foco y en ese frente pienso presentar un programa especial para mipymes, todas las familias somos mipymes”.

Contó que los jóvenes necesitan que se les abran las puertas para tener acceso a empleo formal, “necesitamos que el sistema laboral se ajuste a que las empresas puedan prosperar. Emprendimientos más grandes son de empresas que nacen de garajes”. Por otro lado, sobre ordenamiento del territorio en Bogotá, dijo que la ciudad tiene el reto en organizar del territorio sobre transferencias y competencias, “también se ve también una Sabana como invasión del territorio desordenado. Hoy la competencia es por el pico y placa y eso es un problema de plata”.

Cathy Juvinao, candidata con el número 101 en la lista de la Alianza Verde

Señaló que sus banderas ya las radicó durante su primer periodo en la Cámara, “he denunciado congresistas vagos, falta de transparencia y hoy puedo decir que saqué adelante el proyecto que reduce vacaciones a congresistas. Trabajé mucho por las mujeres, soy autora de ley de paridad, autora de ley de violencia política. Tengo en trámite ley de pensión del cuidado, un beneficio pensional para las amas de casa”.

En cuanto a su agenda por los jóvenes, dijo que ha tenido un trabajo intenso por los jóvenes, “Petro traicionó promesas a jóvenes como condonar deudas de Icetex. Vamos a humanizar Icetex, ese proyecto ya está en segundo debate, ahora tenemos un proyecto en trámite que es Estado joven, un programa creado con Santos y se les reconocía prácticas en entidades públicas con un salario mínimo”. También contó que presentará un proyecto para crear dos curules a partir de los 18 años, “uno para una mujer, otro para un hombre. Los jóvenes tiene criterio, entienden lo que ocurre y pueden representar más que un adulto mayor”.

Finalmente habló de un proyecto para hacer un recorte en ministerios y entidades administrativas y una reorganización del gasto “en el Estado hay mucho dinero que se va en burocracia, contratación inútil y duplicando funciones”.

Escuche las entrevistas completas aquí: