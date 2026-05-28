En los primeros 100 días resolveremos 10 millones de atenciones: Paloma Valencia

En diálogo con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la candidata presidencial Paloma Valencia, detalló que será Juan Daniel Oviedo el gerente para atender la emergencia de la salud para que en los primeros 100 días de gobierno se resuelvan 100 millones de atenciones como falta de medicamentos o demora en procedimientos, “realizaremos una gran compra de medicamentos por $3 billones para tener todo, vamos a tener que refinanciar la deuda y toca pagarle al personal de la salud. Petro no pagó, nosotros sí vamos a pagar la salud y haremos un acuerdo con el sistema. En pandemia hicimos 10 millones de atenciones, entonces ahora lo repetiremos”.

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Explicó que después de atender la emergencia, viene la construcción de una salud en los territorios acompañada de telemedicina, máquinas diagnósticas, dotación a hospitales y mejora en condición del personal de la salud, “también buscaremos tener una UPC técnica que responda a las necesidades y esté calibrada por el riesgo del paciente. No se puede pagar lo mismo por una persona con buena salud a una persona con enfermedades. Vamos a poner la plata para que se atienda al paciente enfermo”.

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Finalmente dijo que el tema de las discapacidades se convirtió en un asunto central de su campaña, “impulsaremos tener disponible la realización de terapias físicas y de fonoaudiología; necesitamos que las personas puedan acceder”, pues manifestó que hay un dolor silencioso que el país no ha querido ver y son las madres con hijos especiales, “es un esfuerzo muy grande y los veo en todas las manifestaciones. Tal vez no había visto tantas mujeres con hijos en condición de discapacidad”.

El futuro de la energía

Detalló que lo primero que hará es evitar que el país no se apague, “toca pedirle a las térmicas que empiecen a proveer, reservar agua, pero toca empezar a gastar térmicas para que el país no se apague”. Después, habló de reactivar exploración, explotación y fracking, “que no se hará en Amazonas y páramos, pero toca empezar a hacer fracking en el Magdalena Medio y sacar Sirius adelante”. Por otro lado, dijo que el desarrollo minero energético traerá plata con la cual se detendrá el frente de colonización y de deforestación en la Amazonía, “pondremos familia guardabosques, las brigadas del Ejército, monitoreo satelital y controlar ese frente colonizador”.

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