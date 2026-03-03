Uribia, Soledad y Sahagún: los riesgos de fraude en el norte del país

En Hora20 le ponemos la lupa a los municipios con mayor riesgo electoral y donde las posibilidades de fraude son altas como el caso de Uribia, La Guajira donde se combina fraude electoral extremo con violencia persistente, lo que lo convierte en uno de los municipios con mayor vulnerabilidad democrática en 2026.

Cabe recordar que en 2022, Carlos Trujillo protagonizó una escandalosa y extraña votación en La Guajira, al pasar de cero presencia en 2018 a un salto del 4196 %.

Su caudal se sostuvo en alianzas con el exalcalde Bonifacio Henríquez, señalado en 2023 de favorecer la entrega de agua y ganador en 2020 por apenas 2.800 votos, con el actual alcalde Jaime Buitrago García y con Juan Loreto Gómez, su fórmula a la Cámara. En paralelo, la senadora Marta Peralta Epieyú, quien tendría el apoyo del alcalde de Uribia, está investigada por la UNGRD, mientras el representante Wadith Manzur también aparece vinculado al mismo escándalo, mostrando cómo las redes de poder en La Guajira y Córdoba se entrelazan entre clientelismo y señalamientos judiciales.

Otro de los municipios con un riesgo similar es Soledad, Atlántico, donde el poder local sigue dominado por el clan de Eduardo Pulgar, condenado en 2021 por soborno, pero aún con control de la alcaldía: primero con su cuñado Rodolfo Ucrós en 2020 y luego con Paola Sandoval en 2024, hoy investigada. Pulgar también llevó al Senado a su cuñada Claudia Pérez en 2022 y ahora apuesta por su hermano Yesid Pulgar y por Wisner Sandoval en la Cámara. En paralelo, la familia Torres, liderada por Euclides Torres, creció con Pedro Flórez ( senador y candidato Pacto Histórico) y Dolcey Rodríguez (Liberal) en 2022, y busca ampliar su influencia en 2026 con Flórez y Jaime Arturo Santamaría.

Finalmente está Sahagun, Córdoba donde la MOE advierte para 2026 riesgo extremo de fraude en Senado y Cámara, participación atípica y dominio electoral, además de la presencia de grupos armados como las AGC. El poder político sigue en manos del clan Besaile: Musa, condenado por corrupción y paramilitarismo, mantiene influencia a través de su hermano Jhony, senador en busca de reelección, y de su esposa Milena Flórez, candidata al Senado. La Defensoría declaró en 2024 al municipio en riesgo por graves vulneraciones a derechos y amenazas contra la comunidad indígena Zenú