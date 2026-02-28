Cuatro años de la invasión rusa en Ucrania: balance, lecciones y futuro.

En Hora20 el análisis a lo que ocurre durante el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa en Ucrania. El momento que se vive en el terreno, una paz esquiva, las tácticas de guerra aplicadas y la manera como este conflicto impacta en el futuro político, bélico y diplomático del orden mundial. Después, analizaremos las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y las posibilidades de esquivar un nuevo conflicto. Al final, lo que dejó el discurso del estado de la unión de Donald Trump.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Alberto Patiño, profesor en la Universidad Nacional y experto en asuntos internacionales, planteó que la guerra se da bajo una visión de reimperialización de Rusia y la liberación nacional de Ucrania, “eso no cambia a pesar de las presiones turno sobre Ucrania porque estamos en una fase prolongada iniciada a finales 2024 y un desgaste donde Rusia apuesta por prolongar la guerra buscando una crisis profunda en la sociedad política y económica ucraniana”. Detalló que se ha dado una especie de empate tecnológico y de capacidades de combate tanto en las fuerzas rusas, como las ucranianas, “sucede un fenómeno interesante ante el estancamiento tecnológico porque se aplican tácticas de la Primera Guerra Mundial como las trincheras, los tanques de la Segunda Guerra y ahora la aparición de drones y el campo transparente de combate”. Sin embargo, cree que es importante destacar la capacidad de resistencia de Ucrania y la moral que se mantiene en combate cuando es un país con capacidades militares muy inferiores a las de Rusia.

Sobre lo que ocurre en Irán, dijo que no existen condiciones de confianza, además, detalló que el punto central está en la posición de países del Golfo sunitas que ven las consecuencias de un ataque directo a Teherán y lo que desataría en el fundamentalismo islamista.

Alejandro López, analista de política internacional, antropólogo, escritor y director de Descifrando la guerra, detalló que con el paso del tiempo ha quedado claro que el objetivo ruso cambió porque la invasión no terminó siendo una operación rápida de ocupación, al tiempo Ucrania lo que intenta es recuperar el territorio y controlar el frente de batalla, con lo cual, recordó que las negociaciones no van por un alto al fuego definitivo, sino por un cese. En ese orden también comentó que hoy las demandas son maximalistas y ninguna de las partes está dispuesto a negociar, “entonces esto va a durar más porque ningún actor cede en aspectos clave para la seguridad nacional o de identidad nacional”.

También destacó que es muy determinante esta guerra y las normas del mundo ante una guerra “proxy”, “Rusia aunque tuviera momentos 2022 de triunfos y fracaso, ha reajustado operaciones con tal de mantener el esfuerzo bélico”. De otro lado, dijo que el que crea que por sanciones se consigue que Rusia se rinda, pues se equivoca porque esta guerra va más allá del territorio.

Tomás Pérez, doctor en Geografía e Historia, profesor-investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, manifestó que una cosa es cuando se planea una guerra y otra cuando empiezan y evoluciona, pues considera que no se controla. También coincidió en la idea de estar ante una guerra de desgaste ante la búsqueda en la recuperación de terrenos por parte de Ucrania y la insistencia en el conflicto por parte de Rusia. Afirmó que ninguna de las partes tienen capacidad de triunfo, así estén las negociaciones, “es imposible que se compaginen posturas y mientras Ucrania tiene apoyo de occidente y mientras Rusia tiene capacidad de gasto militar casi infinito, es difícil aceptar la derrota”.

Frente a Irán dijo que no ve cercano un ataque de EE. UU. a Irán con el fin de anestesiar la capacidad militar bélica de Teherán, “ahí está presión de Israel y EE. UU. no cederá en la posibilidad de que se reduzca ese enriquecimiento de uranio”.

Macarena Vidal, corresponsal de El País en Washington, planteó que la posición de Estados Unidos de cara a la guerra es muy diferente a la que se tenía cuando inició, “Trump prometió que acabaría la guerra en un día, lleva 13 meses y no lo ha conseguido, la posición ha cambiado del apoyo total de Biden a una posición ambigua que en ocasiones parece muy cercana a Putin”, haciéndole oposición a Kiev y no a Moscú, afirmó.

Por otro lado, sobre el discurso del estado de la unión que dio el presidente Trump el pasado lunes, comentó que “él habló a su público, a sus votantes Maga y no quiso tender puentes con los demócratas, era un discurso electoral con vista a las elecciones de noviembre de medio término, donde estará en juego el control del congreso”.

María R. Sahuquillo, jefa de la delegación de Bruselas de El País, corresponsal en Moscú, desde donde se ocupó de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético, además, sigue pendiente de la guerra en Ucrania, que ha cubierto desde el inicio, relató que la guerra que estalló en Ucrania por cuenta de la invasión rusa cambió la vida de toda Europa, “hay un problema de seguridad y la ciudadanía hoy está acostumbrada a los bombardeos día y noche, además, las tácticas de bombardear la infraestructura energética, ha llevado a que los ucranianos se queden sin luz”. Detalló que la ciudadanía resiste y mantiene a flote el país, sus sistema educativo, de salud o la industria, “es una lucha para no dejar que el país caiga y la gente está cansad, hay fatiga, pero no hay más opciones que seguir luchando. Sí están cansados, pero no les queda más remedio que luchar para evitar que Rusia se quede con el país por eso reclaman ayuda de Occidente”.