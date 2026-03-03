Encuestas y campañas, ¿cómo está el panorama a seis días de elecciones?

Continuamos con la alianza Hora20-El País en Elecciones. Esta vez el análisis a una serie de encuestas publicadas el fin de semana, lo que revelan a pocos días de las elecciones, lo que puede pasar en las consultas y el panorama para el congreso. También el debate sobre lo que ocurrió durante los cierres de campaña y el peso de las maquinarias y la política tradicional en las elecciones del domingo.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, politólogo, consultor y experto en comunicaciones, planteó que la gran pregunta es el nivel de participación en consulta y eso es lo que está menos bien medido, “lo que se pregunta sobre participación se le pregunta no a votantes verdaderos y es difícil saber cuántos participarán”.

Sobre la participación en las consultas, dijo que, si Claudia López no saca 1,5 millones de votos, es una ganadora de nada porque su fuerza electoral va a perder y que Paloma Valencia la tiene difícil, “si su consulta no saca 6 millones y ella 3 millones, pues será difícil que se contraponga”. En total aseguró que las consultas reunirán unos 10 millones de votos, “es el 25% de la población apta para votar. La mitad de los que vota congreso votarían consultas. La Consulta de las Soluciones reflejará el centro con 2,5 millones”. De otro lado, dijo que la gran incógnita es “la consulta de las maquinaras” de Roy y Quintero para ver cuántos congresistas alinean para llevarle votos a sus candidaturas, “si la maquinaria funciona, se ponen unos 6 millones de votos al congreso y podrían sacar 3 millones en consultas”.

Frente a la composición del Congreso, dijo que la política en general se ha venido consolidando sobre dos polos: Centro Democrático y Pacto Histórico, “esas dos serán las bancadas más importantes, y creo que cada uno estará sobre las 20 curules, entonces quedarían 60 para el resto de los partidos”.

Para Clara Elvira Ospina, periodista y fundadora de Epicentro TV, en cierres de campaña vimos a punteros pidiendo que no se votara en consultas, “¿Conseguirán Cepeda y Abelardo que sus seguidores no vayan a votar? Estas consultas se parecerían más a las del 2018, que a las del 2022. La Gran Consulta se mueve por el Centro Democrático, pero es imposible saber si va a tener tanto como en el 2022”. También comentó que se viene diciendo que estas serán unas elecciones en contra del gobierno, pero recordó que el presidente Petro tiene 54% de aprobación, “se van a movilizar en la oposición, pero no se puede olvidar la fuerza sorprendente del presidente”.

Sobre la elección de Congreso, dijo que debe haber mucha gente que no sabe por quién votar a congreso, “decidir el congreso es mucho más difícil, pero creo que las encuestas no la atinan a los números de. congreso”. Finalmente comentó que las encuestas sí generan cambios y que no son neutrales, “el momento de publicación y la forma como se hace la encuestas termina impactando en el comportamiento de la gente”.

Jorge Restrepo, economista, director del CERAC y profesor en la Universidad Javeriana, señaló que la Gran Consulta es de la oposición, y que excepto la consulta de las maquinarias, las otras dos son anti oficialistas, “a mi juicio, como en las dos elecciones anteriores, habrá una votación masiva contra el oficialismo. Es un error estadístico sacar la consulta de Claudia López y muestra que el muestro de la encuesta está mal hecho, es improbable que una pregunta no tenga representatividad. Es muy raro”.

De cara al Congreso, dijo que el gran problema con el congreso es que los partidos dejaron de ser los que eligen candidatos, “ahora se vota por personas y no por partidos. Ahora tendremos dos listas cerradas, pero casi que no se vota por partido. No se pregunta por candidatos, se pregunta por partidos y eso es una disonancia porque la gente vota por un congresista que sabe hacer oposición, porque lo representa en sus intereses, pero no por un partido”.

Para Tomás González, economista, exministro de Minas y experto en encuestas, las encuestas pintan un panorama parecido en unas cosas y diferente en otras, “la foto en general es parecida. En la elección presidencial se ve dos candidatos escapados del lote y luego un lote perseguidor”. Detalló que, cuando se miran las diferencias estadísticas, las diferencias no son muy grandes en el lote perseguidor y que el punto es donde se pone a Abelardo. Sobre las consultas, dijo que el panorama es similar, las diferencias cambian poco, “pero eso tiene que ver con la dificultad de estimar la participación en consultas. Tenemos un claro ganador en las consultas, la diferencia entre Roy y Quintero es de 10 o 15 puntos, cuando se ponderan las encuestas. En Gran Consulta Paloma está escapada del lote; pero puede tener cualquier orden”.

Sobre la participación, dijo que en las últimas cinco elecciones hay 45% de participación a congreso, “hay más de 41 millones habilitados, eso quiere decir que serán unos 19 millones de votos. Si se promedia las encuestas, poco menos del 40% votará consultas; son unos 8 millones de votos”.

Por último, habló del ponderado de las encuestas teniendo en cuenta el peso de cada encuesta. Para el caso de Daniel Quintero tiene un 39,5%, frente al 21,3% de Roy Barreras y un 58% que no sabe qué hacer todavía. En el caso de la Gran Consulta, Paloma Valencia tiene 35,5%, en segundo lugar, con un 19,8% los que no ha decidido y después está el pelotón: entre 9 y 11% Pinzón, Oviedo, Galán, Vicky.