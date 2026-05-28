El problema no es la tierra, es la productividad: Paloma Valencia

En diálogo con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la candidata presidencial Paloma Valencia explicó que es claro que hay que entregar tierra, “pero esa no es la riqueza del mundo. La solución de la pobreza no es el campo porque el 60% de la pobreza está en el campo y representa el 10% del PIB; entonces, el problema no es la tierra, es la productividad y la transformación”.

Apuntó que el país se quedó en el discurso marxista de que el dueño de la tierra es el dueño de la riqueza, “pero hoy los países ricos no son ricos gracias al sector primario, son ricos gracias a la transformación, a la educación, a la inteligencia, sin embargo, hay que buscar un agro que transforme”.

Sobre la realidad de su departamento, dijo que el Cauca ha estado representado por la izquierda desde hace muchos años, “incluso, las políticas que le han aplicado al Cauca han sido de izquierda, como la reforma agraria de los 70, aupada por Farc. De ahí devino una lucha por la tierra que ha llevado a mucha violencia entre campesinos, afro e indígenas”. Detalló que en adelante lo que se ha registrado es una confrontación étnica de enormes proporciones en Cauca, “se ha llevado al departamento a un odio social y a la acción política violenta, pero ni yo ni mi familia tenemos alguna responsabilidad en esa realidad”.

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