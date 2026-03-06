Guerra en Oriente Medio, ¿estamos ante un conflicto a escala global?

En Hora20 nos alejamos de la coyuntura nacional para hablar de un tema de impacto global: la guerra que estalló el pasado sábado en Oriente Medio. Lo que busca Estados Unidos, lo que viene para Irán y los posibles cambios. El debate sobre el papel que está teniendo Europa y si este conflicto puede escalar a una dimensión global. El análisis también al impacto para América Latina y lo que representa para el mundo un nuevo conflicto.

Lo que dicen los panelistas

Mauricio Sáenz, abogado, profesor universitario y periodista, aseguró que la idea de un conflicto global es prematura, “hasta ahora el conflicto está bastante localizado en Oriente Medio y buena parte de los países atacados tienen bases militares de EE. UU. las otras potencias: China y Rusia no están interesadas en entrar”. Explicó que Rusia está de manos atadas en Ucrania, “su famosa operación militar especial de 2022 ya lleva cuatro años y se supone que duraría unas cuantas semanas inicialmente y francamente la economía rusa está al borde del colapso”. Sobre el caso chino planteó que no ve un interés particular en enfrentarse con EE. UU.

Comentó que ningún país ha respaldado el ataque sobre Irán, “más allá de Milei, las manifestaciones son en el sentido de evitar que el conflicto escale. No hay condena a Irán ni a EE. UU, además, lo ocurrido con España es una manifestación de principios importante, pero las bases aéreas españolas no son cruciales para las operaciones que desarrolla EE.UU. sobre Irán. De otro lado, advirtió que ante esta guerra vemos el desplome del derecho internacional, “más allá de un conflicto en particular, realmente se abre la caja de Pandora, la ley del más fuerte y los países pequeños empezamos a sufrir porque vamos a una especie de ley de la selva”.

Para Néstor Rosanía, abogado, catedrático sobre conflictos armados y corresponsal internacional, las grandes potencias aparecen, “el cierre de estrecho de Ormuz va a impactar y también está la imagen de Macron diciendo que reactivan el programa nuclear sin dar mayores explicaciones”. Recordó que el presidente Trump dice que no se repetirán los errores de Irak, “por eso lo que hicieron en Venezuela, pero en este caso de Irán el teatro es diferente. Jameneí era el líder religioso y eso es una bandera religiosa para una venganza a futuro”. Sobre ese punto, enfatizó que estas guerras pueden ser generacionales, puede ser una bandera de guerra en adelante y generaciones diciendo que vengarán la muerte del ayatola, “Trump plantea que son guerras rápidas, pero el concepto de milicia es otro”.

Frente a las alianzas internacionales, recordó que Venezuela estaba en el bloque con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, “pero cuando tenía que funcionar, se quedaron solos. Este tablero de intereses es importante y se ve que ese bloque no tiene la fuerza”. En sintonía con lo que advirtió Sáenz, dijo que el gran perdedor en estos escenarios de Gaza, Irán, Ucrania es Naciones Unidas y el sistema internacional que tiene capacidad de acción ni de disuasión.

Carlos Alberto Patiño, profesor en la Universidad Nacional de Colombia, experto en política internacional, conflictos y conformación de Estados, comentó que estamos ante una guerra global, “no es un conflicto regional porque Irán es una aliado importante de Rusia en la guerra de Ucrania y hacen equipo con China y Corea del Norte”. Detalló que EE. UU. no tiene claro por qué entró en la guerra porque las versiones del gobierno han ido cambiando: primero se habló de un cambio de régimen hasta explicaciones confusas sobre las armas, “esto trae confusión seria y deja al descubierto que EE. UU. se dejó arrastrar a la guerra por Netanyahu”. Manifestó que la promesa de un cambio de régimen pronto en Irán ahora va en que la guerra puede tomar hasta dos meses, “también hay que entender que esto no tiene nada que ver con Venezuela. Irán se venía preparando desde hace mucho tiempo para responder. Van 16 países impactados, la internacionalización del conflicto es muy seria.

Por otro lado, comentó que la única posibilidad de cambio es una contrarevolución, “sorprende que Trump quiere ser como otro ayatola para participar en la elección del nuevo líder supremo, pero no vamos a ver un régimen chií-trumpista y hay determinantes complicados porque no se entiende de qué hablamos. El ayatola supremo es más que dirigente político, es religioso, cultural y la realidad es más compleja”.

En entrevista, el embajador de Irán en Colombia Ahmad Reza, comentó que su país hace todo lo posible por defender a su pueblo, “la guerra ha sido impuesta y tenemos el derecho de defendernos. Es una elección de Estados Unidos y del régimen de Israel, nos defenderemos con nuestras fuerzas”.

Sobre la muerte del ayatolá, dijo que no fue una muerte simple, “él fue asesinado, un líder político fue asesinado y eso es raro en el mundo actual, además, matar un líder está prohibido por el derecho internacional, en ese sentido, buscaremos elegir un nuevo líder lo más pronto posible”.

Desde Jerusalén, Antonio Pita, corresponsal de El País en Oriente Medio, comentó que este es un momento en el que la población entiende que lo que ocurre los trasciende, “este es un momento histórico y en el caso de Israel existe percepción que tras décadas de guerra con ciberataques, este enfrentamiento directo es como el definitivo”. Comentó que desde Israel, Irán se percibe como la personificación del mal y, “de repente se dan factores con un Trump como presidente, la debilidad de Hezbolá y por eso lo que ocurre tiene una percepción favorable en la población”. Planteó que el ánimo de los israelíes cambia bastante porque ha pasado del miedo, a la frustración a la celebración por la muerte del ayatolá.

Sobre el futuro de Irán, comentó que nadie conoce qué va a pasar, “las operaciones extranjeras para derrocar un régimen se saben cómo empiezan, pero no como terminan. Ahora mismo han reducido el ataque contra Israel, pero la realidad es que puede ser una estrategia de ahorro”.